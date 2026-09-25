Galatasaray'da İlkay Gündoğan depremi: Kulüpten anında devreye girdiler

Süper Lig'de Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynadığı ve 4-0 mağlup olduğu maç öncesi yaşandığı belirtilen bir olay gündeme bomba gibi düştü.

Ali Naci Küçük'ün iddiasına göre; İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Gündoğan, oğlu Kais ile AVM'de gezerken bazı taraftarların sözlü tepkisi ile karşı karşıya kaldı.

''BANA GÖRE ADAM DEĞİLLER''

Ali Naci Küçük açıklamasında, "Geçtiğimiz hafta Trabzonspor maçından bir gün önce İlkay Gündoğan'ın eşi ve oğlu Zorlu AVM'de gezerken 3 tane kendini bilmez hem kadına hem çocuğuna laf atıyorlar; “Kocan sadece para yiyor, Galatasaray'a katkınız yok, defolun gidin.” diyor.

Bana göre adam değiller. Galatasaraylılık bu değildir. Oğlu Kais ağlıyor, eşi de korkuyla oradan uzaklaşıyor. Bunu kulüp yetkililerine bildiriyorlar ve hemen onları oradan alıyorlar. Bu olaydan sonra 3.5 yaşındaki çocuk artık Galatasaray formasıyla gezemiyormuş. Trabzonspor maçından sonra da sosyal medyada o yorumu görünce o cevabı veriyor." ifadelerini kullandı.

Küçük, Sara Gündoğan'ın sosyal medyada yoğun bir tepkiyle karşılaştığını ve son paylaşımını bu nedenden dolayı attığını da ileri sürdü.

SARA GÜNDOĞAN NE PAYLAŞMIŞTI?

Sara Gündoğan, Trabzonspor'un Galatasaray'ı 4-0 yendiği maç sonrası sosyal medyadan gelen eleştirilere, ''Eğer neden oynamadığını sormak istiyorsanız, bana ve aileme değil, teknik direktörünüze sorun. Hepimiz Galatasaray’ı seviyoruz ve buraya severek geldik. Bu yüzden lütfen şunu anlayın: Bana veya çocuklarıma hakaret etmeniz hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Lütfen sürekli bahsettiğiniz para konusunu artık bırakın. Galatasaray’a katılmak için maaşını kendisi düşürdü ve daha yüksek teklifleri reddetti.'' cevabını vermişti.