Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze maçı kararı belli oldu: İsmail Kartal'dan değişiklik
Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu. Teknik direktör İsmail Kartal, Marco Asensio'ya ilk 11'de şans verdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Gornik Zabrze'yle karşılaşacak.
Ernest Pohl Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Belçika Futbol Federasyonu'ndan Lothar D'hondt yönetecek.
İSMAİL KARTAL'DAN DEĞİŞİKLİK
Mücadeleye artık az bir zaman kalırken ilk 11'ler belli oldu. Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal ilk maça göre değişikliğe gitti. Kartal, Marco Asensio'ya ilk 11'de şans verdi.
Gornik Zabrze: Schulze, Sacek, Janicki, Sanchez, Janza, Sadilek, Dietz, Urbanski, Ikia Dimi, Khlan, Prekop.
Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Nathan Ake, Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca.
AVANTAJ FENERBAHÇE'NİN
Sarı-lacivertliler, İstanbul'da oynanan ilk maçı tek golle kazanmayı başardı. Temsilcimiz, galibiyet veya beraberlik halinde bir üst tura yükselecek.