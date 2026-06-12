Fenerbahçe'nin "Gizli" transfer operasyonu sızdı: Aziz Yıldırım harekete geçti

Fenerbahçe'de kongrede Hakan Safi'yi geçerek başkan seçilen ve mazbatasını önceki gün alan Aziz Yıldırım, transfer çalışmalarına hızlı başladı.

Sarı lacivertlilerin gizli yürüttüğü transfer operasyonu sızdı. Yıldırım'ın çok istediği futbolcu için Real Madrid'le görüşmelere başlayacağı öğrenildi.

BRAHIM DIAZ'I İSTİYOR

Aziz Yıldırım'ın çok istediği futbolcunun Real Madrid'te forma giyen Brahim Diaz olduğu ileri sürüldü. Fanatik'teki habere göre; Aziz Yıldırım, Brahim Diaz için Real Madrid ile yüz yüze pazarlıklara başlayacak.



İspanla doğumlu olan 26 yaşındaki Brahim Diaz, Fas Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

İngiltere'nin Manchester City takımının altyapısında futbola başlayan Diaz, 2018-2019 sezonunda A takıma çıktı. Bir sezon sonra ise İspanyol devi Real Madrid'e transfer oldu.

3 sezon da İtalya'nın Milan takımında yer alan Diaz, daha sonra tekrar Real Madrid'e döndü.

Kulüp kariyerinde 334 kez sahaya çıkan Diaz, 54 gol attı. Fas Milli Takımı'nda da 26 maçta 14 golü bulunuyor.