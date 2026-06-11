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Halk TV Spor Fenerbahçe'de kritik toplantı: Plan belli oldu

Fenerbahçe'de kritik toplantı: Plan belli oldu

Fenerbahçe Yönetim Kurulu, 15 Haziran Pazartesi günü toplanacak. İlk olarak görev dağılımının yapılacağı toplantıda teknik direktör kararı da verilecek.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe'de kritik toplantı: Plan belli oldu

Fenerbahçe'de gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda Aziz Yıldırım rekor bir oyla başkanlığa seçildi. Mazbatalarını alan Yıldırım ve yönetim kurulu çalışmalara başladı.

YÖNETİM KURULU TOPLANIYOR

Sarı-lacivertlilerde yönetimin ilk olarak teknik direktör kararını vermesi bekleniyor. HT Spor'un haberine yönetim kurulu, 15 Haziran Pazartesi günü bir araya gelecek.

TEKNİK DİREKTÖR KARARI VERİLECEK

Aziz Yıldırım başkanlığında toplanacak yeni yönetim, önce görev paylaşımı yapacak. Daha sonrasında ise teknik direktör konusu masaya yatırılacak. Toplantıdan çıkacak sonuç doğrultusunda kısa sürede imzaların atılması bekleniyor.

Son Dakika | Aziz Yıldırım'dan beklenmedik teknik direktör açıklamasıSon Dakika | Aziz Yıldırım'dan beklenmedik teknik direktör açıklaması

AZİZ YILDIRIM 'AYKUT KOCAMAN' İDDİALARINI YALANLADI

Sarı-lacivertlilerin Aykut Kocaman'ı cuma günü açıklayacağı iddia edilse de Aziz Yıldırım'dan yalanlama geldi. Yıldırım henüz herhangi bir isimle anlaşılmadığını duyurdu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe Aziz Yıldırım
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