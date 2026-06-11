Fenerbahçe'de kritik toplantı: Plan belli oldu

Fenerbahçe'de gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda Aziz Yıldırım rekor bir oyla başkanlığa seçildi. Mazbatalarını alan Yıldırım ve yönetim kurulu çalışmalara başladı.

YÖNETİM KURULU TOPLANIYOR

Sarı-lacivertlilerde yönetimin ilk olarak teknik direktör kararını vermesi bekleniyor. HT Spor'un haberine yönetim kurulu, 15 Haziran Pazartesi günü bir araya gelecek.

TEKNİK DİREKTÖR KARARI VERİLECEK

Aziz Yıldırım başkanlığında toplanacak yeni yönetim, önce görev paylaşımı yapacak. Daha sonrasında ise teknik direktör konusu masaya yatırılacak. Toplantıdan çıkacak sonuç doğrultusunda kısa sürede imzaların atılması bekleniyor.

AZİZ YILDIRIM 'AYKUT KOCAMAN' İDDİALARINI YALANLADI

Sarı-lacivertlilerin Aykut Kocaman'ı cuma günü açıklayacağı iddia edilse de Aziz Yıldırım'dan yalanlama geldi. Yıldırım henüz herhangi bir isimle anlaşılmadığını duyurdu.