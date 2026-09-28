Fenerbahçe'den çifte şampiyonluk: Galatasaray'ı 2'sinde de geçti

Fenerbahçe'den çifte şampiyorluk. Edirne Meriç Nehri'nde 25-27 Eylül tarihleri arasında düzenlenen sezonun en önemli organizasyonlarından Büyükler Türkiye Şampiyonası’nda mücadele eden Fenerbahçe Kürek Şubesi, hem erkeklerde hem de kadınlarda şampiyon oldu.

20 kulüpten 200 sporcunun katıldığı organizasyonda erkeklerde 9 yarışın 7’sini, kadınlardaysa 5 yarışın 3’ünü kazanan Fenerbahçe çifte şampiyonluk yaşarken; erkekler toplamda 45 (10. kez üst üste), kadınlar ise toplamda 31 (8. kez üst üste) ulusal şampiyonluğun sahibi oldu.

Erkeklerde 890, kadınlardaysa 370 puan toplayan Fenerbahçe Kürek Şubesi zirveye yerleşti.

Erkeklerde; Galatasaray 508 puanla ikinci, TED Edirne Koleji de 378 puanla üçüncü sırada yer alırken; kadınlarda 140 puanla Galatasaray ikinci, 100 puanla da Haliç Kürek Spor Kulübü üçüncü basamağa yerleşti.

ERKEKLERDE DERECELER

Erkekler ve U23’te elde edilen dereceler şu şekilde:

U23 Erkekler iki tekte (2-); Aytimur Selçuk ve Yasin Şen 1.,

U23 Erkekler iki çiftede (2x); Alper Şevket Eren ve Ahmet Ali Kabadayı 1.,

U23 Erkekler tek çiftede (1x); Halil Kaan Köroğlu 1.,

U23 Erkekler dört tekte (4-); Aytimur Selçuk, Yasin Şen, Berat Kopal ve Gökmen Kaan Sezer 1.,

U23 Erkekler dört çiftede (4x); Halil Kaan Köroğlu, Alper Şevket Eren, Ahmet Ali Kabadayı, Muhammed Efe Yılmaz 1.,

Erkekler iki tekte (2-); Aytimur Selçuk ve Yasin Şen 1.,

Erkekler sekiz tekte (8+); Aydın İnanç Şahin, Aytimur Selçuk, Yasin Şen, Gökmen Kaan Sezer, Berat Kopal, Eren Akbaş, Ahmet Ali Kabadayı, Alper Şevket Eren, Ege Büyükçetin (Dümenci) 1.,

Erkekler tek çiftede (1x); Halil Kaan Köroğlu 2.,

Erkekler iki çiftede (2x); Alper Şevket Eren ve Ahmet Ali Kabadayı 2.,

KADINLARDA DERECELER

Kadınlar iki tekte (2-); Ayşe Mina Çelebioğlu ve Eylül Deniz 1.,

Kadınlar dört tekte (4-); Irmak Fertuğ, Eylül Deniz, Derin Özyiğit, Elif Özdemir 1.,

Kadınlar iki çiftede (2x); Derin Kumuk ve Irmak Fertuğ 1.,

Kadınlar tek çiftede (1x); Elis Özbay 2.,