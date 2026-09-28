Aziz Yıldırım kürsüden duyurdu: Galatasaray'dan sürpriz hamle geldi

Fenerbahçe'de Olağan Mali Genel Kurul'da üyelere bir konuşma yapan Başkan Aziz Yıldırım, üniversite, ada ve marina projelerini duyurdu.

"BİZİM OLDUĞUMUZ YERDE KİMSE ÇÖKEMEZ"

Üniversiteyi geri alacağını duyuran Aziz Yıldırım, "Cumhurbaşkanımız, 'Üniversiteyi niye bu kadar istiyorsunuz?' dedi. 'Camia istiyor. Karşı tarafın okulu var, bizim niye yok meselesi' dedim. Fenerbahçe'nin malına çökme var çökme. Bizim olduğumuz yerde kimse çökemez" ifadelerini kullandı.

"ADA VE MARİNA YAPACAĞIM"

Ada ve marina projelerini ilk kez açıklayan Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe Adası ve Fenerbahçe Marinası yapacağım" sözlerini sarf etti.

GALATASARAY'DAN GÖNDERME

Aziz Yıldırım'ın açıklamalarının ardından Galatasaray'dan sürpriz bir gönderme geldi. Sosyal medyadan 'Günaydın' paylaşımında bulunan sarı-kırmızılılar arka planda Galatasaray Lisesi, Galatasaray Üniversitesi ve Galatasaray Adası'nın fotoğraflarına yer verdi.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLARDAN YANIT

Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar ise Galatasaray Lisesi ve Galatasaray Üniversitesi'nin kulübe değil devlete ait olduğu yorumunda bulundu.