Fenerbahçe'deki dev krizde 3. şok: Acun Ilıcalı'nın avukatı resmen duyurdu

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım ile eski asbaşkan Acun Ilıcalı arasında Şükrü Saracoğlu Stadyumu'ndaki 217 numaralı loca nedeniyle patlak veren krizde hukuki süreç yeni bir boyut kazandı.

Mahkemenin Yıldırım'ın taleplerini üst üste üçüncü kez reddettiği öğrenilirken, Ilıcalı'nın avukatı "resmi antet kullanımı" şüphesiyle adli makamlara bizzat başvurduklarını ilan etti.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Acun Ilıcalı'ya ait 217 numaralı locayla ilgili tasarruf girişimine ilişkin yürütülen hukuki süreçte bağımsız mahkemelerin üçüncü kez ret kararı verdiği açıklandı.

Sezon başında "Başkanlık Locası" yapılacağı gerekçesiyle tek taraflı feshedilen ancak daha sonra Ilıcalı'nın mahkeme kararıyla geri kazandığı koltuk savaşı hakkında, Acun Ilıcalı'nın vekili Av. Dr. O. Hakan Öncel çok sert bir bilgilendirme metni paylaştı.

"RESMİ ANTET İLE YARGIYI YANILTMA ŞÜPHESİ VAR"

Devam eden yasal süreç ve savcılığa taşınan yeni suç duyurusu hakkında bilgi veren Avukat Hakan Öncel, karşı tarafın sunduğu savunma argümanlarını işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"Aziz Yıldırım'ın şirketi adına mahkemeye sunulan dilekçede, Acun Ilıcalı'nın fiilen locada maç izlediği Mart 2026 döneminde, loca ödemesinin bizzat kendi şirketi tarafından yapıldığı yönünde gerçeğe aykırı iddialara yer verilmiştir. Bunun da ötesinde, yargı makamlarını yanıltmak maksadıyla Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi antetinin gerçeğe aykırı biçimde kullanıldığı yönünde ciddi bir şüphe oluşmuştur. Bu durum nedeniyle tarafımızca suç duyurusunda bulunulmuş olup, yürütülen adli soruşturma halen titizlikle sürmektedir."

"TÜM YASAL HAKLARIMIZI EKSİKSİZ KULLANACAĞIZ"

Fenerbahçe'nin kurumsal kimliğinin şahsi iddialara alet edilmesine müsaade etmeyeceklerini belirten Öncel, açıklamasını şu sözlerle noktaladı:

"Fenerbahçe Spor Kulübü'nün saygın kurumsal kimliğini mesnetsiz iddialara alet eden bu hukuk dışı girişim karşısında, adli makamlar nezdinde sahip olduğumuz tüm yasal haklarımızı sonuna kadar ve eksiksiz kullanacağımızı kamuoyuna saygılarımızla bildiririz."