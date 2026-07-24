Fenerbahçe'de yine kriz çıkardı: Yönetime rest çekti

Fenerbahçe'de uzun süre yönetimin aramalarına dönmeyip hazırlık kampına günler sonra gelen Diego Carlos yine kriz çıkardı. Geçtiğimiz sezonu Como'da kiralık olarak geçiren Diego Carlos, İtalyan kulübüne geri dönmek için sarı-lacivertlilere rest çekti.

DIEGO CARLOS COMO'YA GİTMEK İÇİN KRİZ ÇIKARDI

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; oyuncunun menajeri ile Fenerbahçe yönetimi bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede transferin onaylanması için yönetime ültimatom verildi.

Hamzaoğlu konuya dair yaptığı konuşmada "Fenerbahçe, Diego Carlos'un menajeriyle görüşüp teklif bekliyoruz demiş. Diego Carlos ve menajeri o kadar rahat ki 'Biz Como'ya gitmek istiyoruz orayla anlaşın yoksa çok problem değil yattığım yerden paramı alırım' diyormuş Diego Carlos" sözlerini sarf etti.

Oyuncuyla yönetim arasındaki durumu bilen Como'nun Fenerbahçe'ye oldukça düşük bir teklif yaptığı vurgulandı.

1 GOL VE 1 ASİST KAYDETTİ

Geçtiğimiz sezon Como'da 31 maça çıkan Diego Carlos, 2 bin 308 dakika sahada kaldı. 33 yaşındaki Brezilyalı stoper, 1 gol ve 1 asist kaydetti.