Fenerbahçe'de kritik toplantı: Ali Koç kararını verdi

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım yönetiminin ilk Yüksek Divan Kurulu toplantısı bugün (1 Ağustos Cumartesi) gerçekleşecek.

AZİZ YILDIRIM SERT KONUŞACAK

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenecek toplantıda Yönetim Kurulu faaliyet raporları, Denetim Kurulu faaliyet raporlarının okunacak. Daha sonrasında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın konuşmasıyla toplantı sona erecek.

Toplantının oldukça gergin geçmesi bekleniyor. Aziz Yıldırım'ın önceki döneme ait mali raporlar ve yapılan anlaşmalara dair sert bir konuşma yapacağı öne sürülüyor.

ALİ KOÇ KATILMAYACAK

Öte yandan Elis Buse Araç'ın haberine göre; eski başkanlardan Ali Koç toplantıya katılmayacak. Koç'un yanı sıra pek çok eski yönetim kurulu üyesinin toplantıya katılması beklenmiyor. Haberde Ali Koç yönetiminden sadece Hulusi Belgü'nün katılacağı kaydedildi.