Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Fenerbahçe'de kritik toplantı: Ali Koç kararını verdi

Fenerbahçe'de kritik toplantı: Ali Koç kararını verdi

Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu toplantısı gerçekleşecek. Gergin geçmesi beklenen toplantıya eski başkanlardan Ali Koç katılmayacak.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe'de kritik toplantı: Ali Koç kararını verdi
Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım yönetiminin ilk Yüksek Divan Kurulu toplantısı bugün (1 Ağustos Cumartesi) gerçekleşecek.

AZİZ YILDIRIM SERT KONUŞACAK

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenecek toplantıda Yönetim Kurulu faaliyet raporları, Denetim Kurulu faaliyet raporlarının okunacak. Daha sonrasında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın konuşmasıyla toplantı sona erecek.

Toplantının oldukça gergin geçmesi bekleniyor. Aziz Yıldırım'ın önceki döneme ait mali raporlar ve yapılan anlaşmalara dair sert bir konuşma yapacağı öne sürülüyor.

Fenerbahçe'de kritik toplantı: Ali Koç kararını verdi - Resim : 1

ALİ KOÇ KATILMAYACAK

Öte yandan Elis Buse Araç'ın haberine göre; eski başkanlardan Ali Koç toplantıya katılmayacak. Koç'un yanı sıra pek çok eski yönetim kurulu üyesinin toplantıya katılması beklenmiyor. Haberde Ali Koç yönetiminden sadece Hulusi Belgü'nün katılacağı kaydedildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Ali Koç Aziz Yıldırım Fenerbahçe
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro