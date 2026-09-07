Fenerbahçe'de İsmail Kartal kararı belli oldu

Fenerbahçe, şampiyonluk hedefiyle girdiği ligde ilk 4 haftada 2 mağlubiyet aldı.

Teknik direktör İsmail Kartal, özellikle Beşiktaş derbisinde alınan yenilgi nedeniyle en çok eleştirilen isim oldu.

FENERBAHÇE'NİN İSMAİL KARTAL KARARI

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'la ilgili alınan kararın belli olduğu ileri sürüldü.

Sarı lacivertli takım önce Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan takımı Roma ile karşı karşıya gelecek. Ligde de deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Bu 2 maçta oynanacak futbol ve alınacak sonuçlar İsmail Kartal'ın kaderini belirleyecek.

Yönetimin takımın beklenen futbolu oynamamaya devam edip, kötü sonuçlar alması halinde Kartal'la yolların ayrılacağı iddia edildi.

İsmail Kartal'ın ise Roma maçı öncesi kadroda değişiklikler yapmayı planladığı öğrenildi.

Kartal'ın bazı futbolcuları kulübeye çekeceği, Lukaku'dan daha fazla yararlanmayı planladığı belirtildi.