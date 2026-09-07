Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Fenerbahçe'de İsmail Kartal kararı belli oldu

Fenerbahçe'de İsmail Kartal kararı belli oldu

Fenerbahçe'de özellikle Beşiktaş yenilgisi sonrası eleştirilen teknik direktör İsmail Kartal'la ilgili kararın belli olduğu ileri sürüldü.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe'de İsmail Kartal kararı belli oldu

Fenerbahçe, şampiyonluk hedefiyle girdiği ligde ilk 4 haftada 2 mağlubiyet aldı.

Sergen Yalçın "İsmail hocayı severim" dedikten sonra Fenerbahçe'ye kötü haberi verdiSergen Yalçın "İsmail hocayı severim" dedikten sonra Fenerbahçe'ye kötü haberi verdi

Teknik direktör İsmail Kartal, özellikle Beşiktaş derbisinde alınan yenilgi nedeniyle en çok eleştirilen isim oldu.

FENERBAHÇE'NİN İSMAİL KARTAL KARARI

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'la ilgili alınan kararın belli olduğu ileri sürüldü.
Sarı lacivertli takım önce Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan takımı Roma ile karşı karşıya gelecek. Ligde de deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Bu 2 maçta oynanacak futbol ve alınacak sonuçlar İsmail Kartal'ın kaderini belirleyecek.
Yönetimin takımın beklenen futbolu oynamamaya devam edip, kötü sonuçlar alması halinde Kartal'la yolların ayrılacağı iddia edildi.
İsmail Kartal'ın ise Roma maçı öncesi kadroda değişiklikler yapmayı planladığı öğrenildi.
Kartal'ın bazı futbolcuları kulübeye çekeceği, Lukaku'dan daha fazla yararlanmayı planladığı belirtildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İsmail Kartal Fenerbahçe Beşiktaş
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro