Fenerbahçe'de deprem: Takımın başına İtalyan hoca geliyor

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi deprem etkisi yaratacak karar ortaya çıktı.

Sarı lacivertli kulübün, kadın voleybol takımının başantrenörü Marcello Abbondanza ile yollarını ayırmaya hazırlandığı belirtildi.

2 yıllık daha anlaşması bulunan Abbondanza ile ayrılık için görüşmeler başlamıştı. Yapılan hukuki görüşmelerde sona gelindiği bildirildi.

Abbondanza, 2013-2017 yılları arasında da Fenerbahçe'de görev yapmıştı. Geçen sezonun başında tekrar takımın başına geçmişti.

İtalyan hoca Abbondanza'nın yerine gelecek teknik adamın da belli olduğu ileri sürüldü.

YENİ BAŞANTRENÖR DE İTALYA'DAN

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın başına yine İtalyan başantrenörün geleceği belirtildi.

İtalyan gazeteci Alessandro Garotta, "Planın net göründüğü anlaşılıyor. Stefano Lavarini'nin Fenerbahçe'nin yeni başantrenörü olarak göreve başlaması bekleniyor" paylaşımını yaptı.

İtalyan gazeteci, Lavarini'nin ayrılacağı Vero Volley Milano'nun başına ise Japonya Milli Takımı'nı da çalıştıran Ferhat Akbaş'ın getirileceğini ileri sürdü.

Lavarini, 2023-2024 sezonunda da Fenerbahçe'nin başantrenörü olarak görev yapmıştı.