Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık: Dünya Kupası'nın ardından gitmek istiyor

Fenerbahçe'de N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi'nin arkasında kalmak istemeyen İsmail Yüksek, 2026 Dünya Kupası'nın ardından ayrılmayı düşünüyor.

Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu İsmail Yüksek, 2026 Dünya Kupası’nın ardından takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

DÜNYA KUPASI’NIN ARDINDAN GİTMEK İSTİYOR

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre; N’Golo Kante ve Matteo Guendouzi’nin arkasında kalan İsmail Yüksek, ilk 11’de şans bulabileceği bir takıma gitmeyi planlıyor.

FRANSIZ VE İTALYAN KULÜPLERİ TAKİPTE

Fransa ve İtalya’dan talipleri olan İsmail Yüksek’in 2026 Dünya Kupası sonrasında teklifleri değerlendireceği aktarıldı.

46 MAÇTA 2 GOL VE 2 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 46 maçta forma giyen İsmail Yüksek, 2 bin 712 dakika sahada kaldı. Milli futbolcu bu sürede 2 gol ve 2 asist kaydetti.

SÖZLEŞMESİ 2028’DE SONA ERECEK

Sözleşmesi 2028 yılında sona erecek İsmail Yüksek’in piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

