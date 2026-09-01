Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı: İşte yeni takımı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de ayrılık yaşandı.

Sarı-lacivertliler, 2024-25 sezonunun devre arasında transfer edilen Diego Carlos'un kiralık olarak takımdan ayrıldığını duyurdu.

33 yaşındaki savunma oyuncusunun yeni rotası İtalya oldu.

Diego Carlos, İtalya Serie A ekibi Parma'ya kiralandı.

FENERBAHÇE'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, ''2024-25 sezonunun devre arasında kadromuza katılan Diego Carlos, bir yıllığına Parma Calcio’ya kiralanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.'' ifadeleri yer aldı.

DIEGO CARLOS'UN KARİYERİ

Fenerbahçe, savunma hattını güçlendirmek amacıyla 2025 yılının ocak ayında Diego Carlos'u kadrosuna kattı.

Ancak Diego Carlos'un Fenerbahçe kariyeri beklendiği gibi uzun sürmedi. 2024-25 sezonunun ikinci yarısında sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de yalnızca 4 karşılaşmada görev yapan deneyimli savunmacı, toplam 183 dakika sahada kaldı ve gol ya da asist üretemedi.

2025-26 sezonunda ise kadroda düşünülmeyen Diego Carlos, İtalya Serie A ekiplerinden Como'ya kiralandı. Brezilyalı futbolcu burada 27 lig maçında forma giyerek 1 gol kaydetti.