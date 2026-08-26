Fenerbahçe'de artık istenmeyen adam oldu: Transfer müjdesi geldi

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de kadro planlaması devam ediyor. Kadroda düşünülmeyen isimleri yollamayı planlayan sarı-lacivertlilerde bir ayrılık daha kapıda.

PARMA DIEGO CARLOS'U İSTİYOR

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Serie A ekiplerinden Parma, Diego Carlos'u kiralamak için görüşmelerini sürdürüyor. İtalyan kulübünün transferde önemli yol kat ettiği aktarıldı. Transferin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

İSTENMEYEN ADAM OLDU

Geçtiğimiz sezonu Como'da kiralık olarak geçiren Diego Carlos haber vermeden kampa geç gelmişti. Bu hareketiyle yönetimin tepkisini çeken Diego Carlos daha sonra da rest çekerek istediği takıma gönderilmeyi talep etti. Brezilyalı futbolcu aksi takdirde forma giymeden kulüpte kalmaya devam edeceğini bildirdi.

1 GOL VE 1 ASİST KAYDETTİ

Geçtiğimiz sezon Como'da 31 maça çıkan deneyimli stoper, 2 bin 308 dakika sahada kaldı. Diego Carlos bu sürede 1 gol ve 1 asist kaydetti.