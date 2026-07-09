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Fenerbahçe veda etti: "Yolun açık olsun" diyerek uğurladı

Fenerbahçe Kulübü 8 yıldır formasını giyen oyuncusuna veda etti. "Yolun açık olsun" diyerek uğurladı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe veda etti: "Yolun açık olsun" diyerek uğurladı

Fenerbahçe, 8 yıldır formasını giyen yıldız oyuncusuna "Yolun açık olsun" diyerek veda etti.

Fikstür çekiminde Galatasaray Fenerbahçe gerginliğiFikstür çekiminde Galatasaray Fenerbahçe gerginliği

Sarı lacivertli kulüp, kariyerine ABD'de devam itmek isteyen basketbolcu Tarık Biberoviç'le yolları ayırma kararı almıştı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"KALBİMİZ HER ZAMAN SENİNLE"

Fenerbahçe veda etti: "Yolun açık olsun" diyerek uğurladı - Resim : 2
"2018 yılında ailemize katılan, gösterdiği özveri, bitmek bilmeyen mücadelesi ve Fenerbahçelilik duruşuyla takımımızın simge isimlerinden biri haline gelen Tarık Biberovic, kariyerine NBA'de devam etme kararı almıştır. Henüz 17 yaşındayken Fenerbahçe'mize katılan Tarık burada yetişmiş, gelişmiş ve adını sarı mirasımıza altın harflerle yazdırmıştır. Sporcumuz, çubuklu formamız altında kazandığı 1 Avrupa Ligi, 4 Türkiye Ligi, 5 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğuyla kulüp tarihimizin unutulmaz isimleri arasındaki yerini almıştır. Tarık Biberovic, sahaya yansıttığı mücadele, takımına duyduğu bağlılık ve örnek karakteriyle yalnızca kazandığı kupalarla değil, Fenerbahçe ailesinin gönlünde edindiği yerle de daima hatırlanacaktır. Kulübümüze verdiği emek, armamıza duyduğu bağlılık ve birlikte yaşadığımız unutulmaz zaferler için Tarık'a teşekkür ediyor NBA kariyerinde de bizlere aynı gururu yaşatacağına yürekten inanıyoruz. Yolun açık olsun Fenerbahçeli Tarık. Kalbimiz her zaman seninle. Bu bir veda değil… Tekrar görüşünceye dek."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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