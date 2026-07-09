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Fikstür çekiminde Galatasaray Fenerbahçe gerginliği

Süper Lig'de fikstür çekimi gerçekleşti. Fikstür için sahneye gelen Barış Göktürk, Metin Öztürk'ün elini sıkmayı reddetti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fikstür çekiminde Galatasaray Fenerbahçe gerginliği

Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstürü çekildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki merkezinde gerçekleştirilen törende dikkat çeken bir olay yaşandı.

FENERBAHÇE'Yİ BARIŞ GÖKTÜRK GALATASARAY'I METİN ÖZTÜRK TEMSİL ETTİ

Orhan Saka Konferans Salonu'ndaki fikstür çekiminde sahneye ilk olarak Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk ve Galatasaray Başkan Vekili Metin Öztürk geldi.

ELİNİ SIKMAYI REDETTİ

Selin Öztürk'ün haberine göre; Metin Öztürk sahneye geldiği sırada tek tek TFF yöneticilerinin elini sıktı. Metin Öztürk selamlaşmak üzere Barış Göktürk'e uzattığı eli havada kaldı. Barış Göktürk, Metin Öztürk'ün elini sıkmayı reddetti.

DEV DERBİ RAMS PARK'TA

Yapılan fikstür çekimi sonucunda derbi tarihi belli oldu. Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ligin 9. haftasında Rams Park'ta oynanacak.

Ligin ilk haftasında ise Fenerbahçe deplasmanda Gençlerbirliği'yle karşılaşacak. Galatasaray ise Çorum FK'yı konuk edecek.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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