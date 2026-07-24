Fenerbahçe ve Beşiktaş kazandı: UEFA'dan hemen haber geldi
Avrupa liglerinde 2. ön eleme turu ilk maçları tamamladı. Fenerbahçe ve Beşiktaş galip gelirken Başakşehir berabere kaldı. Türkiye, UEFA ülke sıralamasında haftayı 45 bin 675 puanla 9. sırada kapattı.
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1-İngiltere - 98.52
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Midtjylland'ı konuk eden Beşiktaş sahadan tek golle galip ayrıldı. Siyah-beyazlıların golünü 26. dakikada Orkun Kökçü kaydetti.
FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ KAZANDI BAŞAKŞEHİR BERABERE KALDI
Avrupa'da ön eleme oynayan temsilcilerimizden Fenerbahçe ve Beşiktaş haftayı galibiyetle kapattı. Başakşehir ise Inter Turku'yla berabere kaldı.
HAFTAYI 9. SIRADA KAPATTIK
İlk maçların oynanmasının ardından UEFA ülke puanı güncellendi. Türkiye haftayı 45 bin 675 puanla 9. sırada kapattı. Türkiye'yi 42 bin 525 puanla Polonya takip etti.
1-İngiltere - 98.52
2-İtalya - 84.232
3-İspanya - 78.621
4-Almanya - 76.690
5-Fransa - 65.083
6-Portekiz - 60.450
7-Belçika - 55.850
8-Hollanda - 48.896
9-Türkiye - 45.675
10-Polonya - 42.525
11-Çekya - 42.025
12-Yunanistan - 40.813
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi