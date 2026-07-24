Halk TV Spor Fenerbahçe ve Beşiktaş kazandı: UEFA'dan hemen haber geldi

Fenerbahçe ve Beşiktaş kazandı: UEFA'dan hemen haber geldi Avrupa liglerinde 2. ön eleme turu ilk maçları tamamladı. Fenerbahçe ve Beşiktaş galip gelirken Başakşehir berabere kaldı. Türkiye, UEFA ülke sıralamasında haftayı 45 bin 675 puanla 9. sırada kapattı.