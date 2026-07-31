Fenerbahçe teklifi duyar duymaz 1 saniye bile düşünmedi: Masadan kalktı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de transfer edilecek futbolcular kadar takımdan ayrılacak isimler için de çalışmalar devam ediyor.

Fenerbahçe’de takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan ve teknik direktör İsmail Kartal’ın planları arasında bulunmayan Diego Carlos için resmi teklif geldi.

Diego Carlos’u geçen sezon kiralık olarak transfer eden ve yeni sezonda da oyuncuyu kadrosunda görmek isteyen İtalya Serie A ekibi Como, Fenerbahçe’ye 3 milyon euroluk teklif yaptı.

FENERBAHÇE MASADAN KALKTI

Yapılan teklifi yetersiz bulan Fenerbahçe, teklif sonrası masadan kalktı.

Fenerbahçe, daha yüksek teklif gelmediği sürece görüşmelere yeniden başlamak istemiyor.

Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Como’da 31 maça çıkan 33 yaşındaki tecrübeli savunmacı, 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

Brezilyalı savunma oyuncusunun güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.

Diego Carlos'un Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.