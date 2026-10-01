Fenerbahçe resmen açıkladı: İmzalar atıldı

Fenerbahçe, yeni anlaşmasını resmen açıkladı. İmzaların da atıldığı duyuruldu.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımız ile Migros Yemek arasında yenilenen sponsorluk iş birliğinin imza töreni düzenlendi. Anlaşma kapsamında Migros Yemek'in logosu, 2026-2027 sezonunda da Sarı Meleklerimizin ulusal ve uluslararası müsabakalarda giyeceği formaların sırt numaralarının üzerinde yer almaya devam edecek" denildi.

"UMUT EDİYORUM ŞAMPİYONLUK KUPASINI KALDIRIRIZ"



Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde gerçekleştirilen imza törenine Fenerbahçe Kulübü Voleybol Şubelerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Aydın Acun, Yönetim Kurulu Üyesi Tanju Kaya ve Migros One CEO'su Orçun Onat katıldı.

Yönetici Mustafa Aydın Acun imzaların atılmasının ardından şunları söyledi:

“Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı ile Migros One iş birliğini devam ettiriyor. Bunun açıklamasını ne mutlu ki birlikte paylaşıyoruz.

Voleybol sporu Türkiye’de tartışmasız en önemli takım sporu. Bu çok önemli. Burada bu paydanın içinde Fenerbahçe de yıllardır süren istikrarlı yatırımlarıyla büyük bir rol oynuyor. Bana göre kilit bir rol oynuyor. Burada Başkanımız Aziz Yıldırım’ın hakkını teslim etmek gerekiyor. Birbirinden değerli sponsorlarla birlikte Fenerbahçe uzun yıllardır voleybola yatırım yapmaya devam ediyor ve çıtayı yukarı koyuyor.

Burada hem bir Fenerbahçeli olarak hem bir voleybolsever olarak bu oluşuma katkı yapan herkesi tekrar tebrik etmek istiyorum. Bu sorumluluk ve miras bizim yükümüzü bir miktar daha artırıyor; her sezon daha iyisini yapmak, Fenerbahçe armasını bulunduğumuz her kulvarda zirveye taşımak sorumluluğu gibi…

Biz bu anlayışla da hareket ediyoruz. Bu sene de Fenerbahçe Kadın ve Erkek Takımlarına büyük yatırım yapıldı. Gerçekten güçlü kadrolar oluşturuldu. Burada bu kadroları oluştururken sadece ekonomik yatırımlarla bu başarıları getirebilmek ve sürdürebilmek çok kolay değil. Burada bu yapıları güçlendiren ve sürdürülebilir hale getiren adımları atmakla da görevliyiz. Bu sene biz de bu modeli sürdürülebilir hale getirebilmek, gelirlerimizi artırabilmek ve daha kuvvetli bir organizasyon olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda iş birlikleri çok önemli.

Gelir tarafına baktığımızda takımlarımızın en önemli gelir kalemleri, sponsorluklar. Burada Migros One gibi değerli sponsorlar bize önemli katkı sağlıyor. Tabii beklentimiz sponsorluk bütçelerinin artması, farklı sponsorların bu kadar başarılı bir takıma yatırım yapmaya devam etmesi, olmayanların da başlaması.



Sponsorluklar çok önemli ama bizim kendi yarattığımız diğer gelir kalemlerine de önem vermemiz gerekiyor. Burada önemli gelir kalemlerinden biri seyirci ve müsabaka gelirleri. Bu gelirler Fenerbahçe voleybol yapısının ulaşabileceği gelirlerin şimdiye kadar bir miktar altında kalmış. Biz buralarda da ciddi çalışmalar yaptık bu sene. Bizim müsabaka gelirlerimizi artırmamız gerekiyor. Bu müsabaka gelirlerimizin bir ayağında tabii ki seyirci gelirlerimiz var ki kapsamlı bir kombine satış organizasyonuna devam ediyoruz. Diğer taraftan salonda yapacağımız etkinliklerle bir şekilde hem gelir artırıcı diğer taraftan da seyretmesinin daha keyifli olacağı ortamlar yaratmak da bizim görevimiz.

Bu anlamda kısa bir süre önce, Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynayacağımız karşılaşmalar için kombine biletlerimizi satışa çıkardık. Bu anlamda Fenerbahçe camiasının bize destek vermesini bekliyoruz. Daha fazla seyirci bekliyoruz. İçeride ve dışarıda mevcut desteğimizin artacağını bekliyoruz.

Diğer bir konu, yine bir miktar geliştirilmesi gereken ürün satışlarımız. Fenerbahçe Voleybol markası çok değerli. Bunu oluşturan çok değerli oyuncularımız var. Bu oluşumun daha fazla ürünlerle birlikte gelir kazandıracak hale gelmesi lazım. Burada da Fenerium ile birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Forma satışları da önemli. Diğer branşlarımızda nasıl Fenerbahçeliler takım formalarımızı giyip maçlarımıza geliyorlarsa ya da çeşitli organizasyonlarda mutlulukla bu formalarımızı giyip katılabiliyorlarsa voleybol tarafında da bunun artarak devam etmesini istiyoruz.

Bu kadar çalışmanın, beklentinin tabii tek bir hedefi var; şampiyonluk. Bu sene Fenerbahçe Medicana Kadın ve Erkek Voleybol Takımlarımız şampiyonluk parolalarıyla yola çıkıyor. Hep birlikte gayret edeceğiz, çalışacağız, mücadele edeceğiz ve Fenerbahçe camiasına layık başarılara ulaşacağız. Kupaları kaldırmak en büyük beklentimiz. Bunun için her şeye sahibiz. İnanılmaz güçlü bir camia, çok güçlü bir kadro, iyi bir ekip… Bunları birleştirip doğru bir organizasyonla bizim hedefe ulaşabilmemiz lazım.

Bugün aramızda olan ve bize desteğini sürdüren Migros Yemek’e çok teşekkür ediyoruz. Sponsorlarımızın bize verdiği güven ve destekle çalışmalarımıza devam edeceğiz, başarılara birlikte ulaşacağız. Ümit ediyorum sezon sonunda birlikte şampiyonluk kupalarını kaldırırız.”