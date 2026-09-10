Fenerbahçe maçına özel karar: Saatler kala resmen açıkladılar
Fenerbahçe'ye konuk olacak Roma, forma göğüs sponsorunun bahis şirketi olması nedeniyle maça özel değişikliğe gitti. İtalyan ekibinin göğsünde bu maça özel "Together for Nepal" mesajı ve Nepal bayrağı olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Roma ile karşılaşacak. Chobani Stadyumu'ndaki mücadele saat 19.45'te başlayacak.
Karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jesús Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını ise Diego Barbero ve Guadalupe Porras Ayuso üstlenecek.
FORMA GÖĞÜS SPONSORUNA BAHİS KISITLAMASI
Mücadeleye artık saatler kalırken İtalyan kulübü formasında zorunlu bir değişikliğe gitmek zorunda kaldı. Türkiye'deki bahis ve kumar şirketlerine yönelik kısıtlamalar nedeniyle Roma, forma göğüs sponsorunu kaldırmak zorunda kaldı.
NEPAL İÇİN DESTEK ÇAĞRISI YER ALACAK
İtalyan kulübü boşalan forma göğüs reklamı için Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) ile iş birliği yaptı. Fenerbahçe maçında WFP logosunun yanı sıra "Together for Nepal" mesajı ve Nepal bayrağı olacak.
FORMALAR AÇIK ARTIRMA YOLUYLA SATILACAK
Roma yönetimi ayrıca Fenerbahçe maçının ardından formaları açık artırma usulüyle satışa çıkaracak. Açık artırmadan elde edilecek gelir Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'na (WFP) aktarılacak.