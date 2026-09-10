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Halk TV Spor Fenerbahçe maçına özel karar: Saatler kala resmen açıkladılar

Fenerbahçe maçına özel karar: Saatler kala resmen açıkladılar

Fenerbahçe'ye konuk olacak Roma, forma göğüs sponsorunun bahis şirketi olması nedeniyle maça özel değişikliğe gitti. İtalyan ekibinin göğsünde bu maça özel "Together for Nepal" mesajı ve Nepal bayrağı olacak.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe maçına özel karar: Saatler kala resmen açıkladılar

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Roma ile karşılaşacak. Chobani Stadyumu'ndaki mücadele saat 19.45'te başlayacak.

Karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jesús Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını ise Diego Barbero ve Guadalupe Porras Ayuso üstlenecek.

FORMA GÖĞÜS SPONSORUNA BAHİS KISITLAMASI

Mücadeleye artık saatler kalırken İtalyan kulübü formasında zorunlu bir değişikliğe gitmek zorunda kaldı. Türkiye'deki bahis ve kumar şirketlerine yönelik kısıtlamalar nedeniyle Roma, forma göğüs sponsorunu kaldırmak zorunda kaldı.

NEPAL İÇİN DESTEK ÇAĞRISI YER ALACAK

İtalyan kulübü boşalan forma göğüs reklamı için Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) ile iş birliği yaptı. Fenerbahçe maçında WFP logosunun yanı sıra "Together for Nepal" mesajı ve Nepal bayrağı olacak.

Fenerbahçe maçına özel karar: Saatler kala resmen açıkladılar - Resim : 1

FORMALAR AÇIK ARTIRMA YOLUYLA SATILACAK

Roma yönetimi ayrıca Fenerbahçe maçının ardından formaları açık artırma usulüyle satışa çıkaracak. Açık artırmadan elde edilecek gelir Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'na (WFP) aktarılacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi
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