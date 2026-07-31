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Halk TV Spor Fenerbahçe Aziz Yıldırım ve İrfan Can Kahveci iddiasını yalanladı

Fenerbahçe Aziz Yıldırım ve İrfan Can Kahveci iddiasını yalanladı

Fenerbahçe, Aziz Yıldırım ile İsmail Kartal'ın İrfan Can Kahveci'nin geleceğine dair toplantı yaptığı iddiasını yalanladı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe Aziz Yıldırım ve İrfan Can Kahveci iddiasını yalanladı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'den açıklama geldi. Sarı-lacivertliler, başkan Aziz Yıldırım ile İsmail Kartal'ın İrfan Can Kahveci'nin geleceğine dair görüştüğü iddiasını yalanladı.

İRFAN CAN KAHVECİ YALANLAMASI

Yapılan açıklamada herhangi bir görüşme yapılmadığı Aziz Yıldırım'ın da oyuncuya dair herhangi bir değerlendirmede bulunmadığı belirtildi.

Fenerbahçe Aziz Yıldırım ve İrfan Can Kahveci iddiasını yalanladı - Resim : 1

Açıklama şu şekilde:

Bugün bazı basın yayın organları ile sosyal medya mecralarında, Kulüp Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım’ın futbolcumuz İrfan Can Kahveci’nin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu ve Başkanımız ile Teknik Direktörümüz Sayın İsmail Kartal arasında bir görüşme gerçekleştirildiği yönünde yer alan iddialar tamamen asılsızdır.

Başkanımızın bu yönde herhangi bir açıklaması veya değerlendirmesi bulunmadığı gibi, iddia edildiği şekilde Başkanımız ile Teknik Direktörümüz Sayın İsmail Kartal arasında herhangi bir görüşme de gerçekleşmemiştir.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, Kulübümüzü ilgilendiren gelişmelerin yalnızca resmi iletişim kanallarımız aracılığıyla yapılan açıklamalar doğrultusunda takip edilmesini önemle rica eder, gerçeği yansıtmayan iddia ve haberlere itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine sunarız.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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