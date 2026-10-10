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Halk TV Spor Federasyon müjdeyi verdi: Derbi şifresiz yayınlanacak

Federasyon müjdeyi verdi: Derbi şifresiz yayınlanacak

Derbi öncesi federasyon müjdeyi verdi. Canlı ve şifresiz yayınlanacak.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Federasyon müjdeyi verdi: Derbi şifresiz yayınlanacak

Sporseverlere federasyon müjdeyi verdi. Yarın oynanacak derbi canlı ve şifresiz yayınlanacak.
Türkiye Voleybol Federasyonu, Vodafone Sultanlar Ligi'nde ikinci haftanın programıyla birlikte yayın planını da duyurdu.

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Açıklamaya göre bütün maçlar yarın oynanacak. Derbi şifresiz yayınlanacak.

DERBİ ŞİFRESİZ YAYINLANACAK: FEDERASYON MÜJDEYİ VERDİ

Vodafone Sultanlar Ligi'nde yarın oynanacak 2. hafta maçlarının programı ve yayın planlaması şöyle:
13.00 Galatasaray - Nilüfer Belediyespor (TVF Voleybol TV)
15.00 Afyon Belediye - Türk Hava Yolları (TVF Voleybol TV)
16.00 Zerenspor - İlbank (TVF Voleybol TV)
16.00 Eczacıbaşı - Aras Kargo (TRT Spor Yıldız)
16.00 Göztepe - VakıfBank (TVF Voleybol TV)
16.00 Manisa Büyükşehir - Kuzeyboru (TVF Voleybol TV)
19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe (TRT Spor Yıldız)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe Beşiktaş Galatasaray Türkiye Voleybol Federasyonu
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