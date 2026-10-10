Federasyon müjdeyi verdi: Derbi şifresiz yayınlanacak
Derbi öncesi federasyon müjdeyi verdi. Canlı ve şifresiz yayınlanacak.
Sporseverlere federasyon müjdeyi verdi. Yarın oynanacak derbi canlı ve şifresiz yayınlanacak.
Türkiye Voleybol Federasyonu, Vodafone Sultanlar Ligi'nde ikinci haftanın programıyla birlikte yayın planını da duyurdu.
Açıklamaya göre bütün maçlar yarın oynanacak. Derbi şifresiz yayınlanacak.
DERBİ ŞİFRESİZ YAYINLANACAK: FEDERASYON MÜJDEYİ VERDİ
Vodafone Sultanlar Ligi'nde yarın oynanacak 2. hafta maçlarının programı ve yayın planlaması şöyle:
13.00 Galatasaray - Nilüfer Belediyespor (TVF Voleybol TV)
15.00 Afyon Belediye - Türk Hava Yolları (TVF Voleybol TV)
16.00 Zerenspor - İlbank (TVF Voleybol TV)
16.00 Eczacıbaşı - Aras Kargo (TRT Spor Yıldız)
16.00 Göztepe - VakıfBank (TVF Voleybol TV)
16.00 Manisa Büyükşehir - Kuzeyboru (TVF Voleybol TV)
19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe (TRT Spor Yıldız)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi