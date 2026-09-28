Fatih Terim'den milli maç öncesi dikkat çeken açıklamalar: Türkiye için iyi bir fırsat

Fatih Terim, Türkiye ile İtalya arasında oynanacak karşılaşma öncesinde İtalyan basınından Gazzetta dello Sport’a açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, milli takımın mevcut durumu, Arda Güler ve Can Uzun, Vincenzo Montella’nın geleceği ve İtalya Milli Takımı hakkında değerlendirmeler yaptı.

Türkiye ile İtalya arasında oynanacak mücadele öncesinde gözler karşılaşmaya çevrilirken, Fatih Terim’den mücadeleye ilişkin dikkat çeken açıklamalar geldi. Gazzetta dello Sport’a konuşan Terim, iki takımın da galibiyete ihtiyaç duyduğunu belirterek Türkiye açısından karşılaşmanın önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE İÇİN İYİ FIRSAT"

Türkiye-İtalya maçının nasıl geçeceği sorulan Fatih Terim, karşılaşmanın iki takım açısından da önemine dikkat çekti.

“Çok önemli bir maç çünkü hem İtalya hem de Türkiye’nin galibiyete ihtiyacı var. Milli takımınızın ne kadar zor bir dönemden geçtiğini biliyoruz, ancak bu, Türkiye için de Dünya Kupası’nın ardından yeniden başlangıç yapmak için iyi bir fırsat.”

"KENAN YOKSA ARDA VE CAN VAR!"

Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız’ın yokluğunun Türkiye açısından önemli bir eksiklik olduğunu belirten Terim, kadrodaki genç yıldızlara dikkat çekti.

''Onların yokluğu hissedilecek çünkü ikisi de kaliteli oyuncular. Ancak Türkiye kadrosunda Arda Güler gibi olağanüstü bir yetenek ve çok gelecek vaat eden bir oyuncu olan Can Uzun da var. Bu tür maçlar, sorumluluk üstlenmek için birer fırsattır.”

"EN ÖNEMLİSİ KARAKTER"

Türkiye’den beklentileri sorulan deneyimli teknik adam, İtalya gibi tecrübeli bir rakibe karşı oynanacak maçta karakterin belirleyici olacağını ifade etti.

“En önemlisi, göstereceğimiz karakter olacak. İtalya ile oynarken cesur ve akıllı olmak gerekir: En ufak bir hatadan bile yararlanacak deneyime sahip bir rakiple karşı karşıya geliyorsunuz.”

"ÖNEMLİ OLAN DERS ÇIKARMAK"

Türkiye’nin Dünya Kupası’nın ilk turunda elenmesinin ardından nasıl bir görüntü sergileyeceği yönündeki soruyu da yanıtlayan Terim, milli takımın potansiyeline vurgu yaptı.

“Potansiyelimize her zaman inandım çünkü bu ülke, en üst düzeyde oyuncular yetiştirebilecek bir futbol kültürüne ve yetenek havuzuna sahip. Ancak sonuç almak için istikrar, disiplin ve doğru zihniyet gerekiyor. Dünya Kupası gibi büyük turnuvalar, güçlü ve zayıf yanları ortaya koyar, ama aynı zamanda iyileştirilmesi gereken alanları da gösterir. Önemli olan ders çıkarmaktır.”

Terim, Türkiye’nin sadece aldığı sonuçlar üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini de belirtti.

“Rakip güçlü olmasına rağmen takım maçta varlığını sürdürdü. Bazı karşılaşmalarda sadece sonuca değil, performansa, mücadele ruhuna, gol fırsatları yaratma yeteneğine ve zor anlarda gösterilen tepkiye de bakmak gerekir. Türkiye için şu anda bir futbol kimliği oluşturmak önemli. Sabır ve azim gerekiyor.”

"MONTELLA İLE DEVAM KARARI GÜVENİN SONUCU"

Vincenzo Montella’nın çalışmalarını da değerlendiren Fatih Terim, İtalyan teknik adamla devam edilmesi kararını desteklediğini belirterek istikrar vurgusu yaptı.

“Onu çok iyi tanıyorum ve hem oyuncu hem de teknik direktör olarak kariyerini takip ettim. Futbolu anlayan, maçı iyi okuyan ve kendine özgü fikirleri olan bir teknik direktör. Dünya Kupası’ndan sonra Vincenzo ile devam etme kararı, Federasyon’un ona duyduğu güvenin ve yaptığı çalışmanın bir sonucudur. Ben her zaman istikrarı savunmuşumdur, çünkü bir takımın belirli bir oyun stilini bulması zaman alır. Birkaç yıl önce Uluslar C Ligi’nde olduğumuzu düşünürsek, hem o hem de takım övgüyü hak ediyor."

"İTALYA İÇİN MESELE..."

İtalya’nın üst üste üç Dünya Kupası’nda yer alamamasının kendisi için beklenmedik olduğunu söyleyen Terim, İtalyan futbolunun yeniden yapılanmaya ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

“Açıkçası hayır, çünkü İtalya pek çok zafer kazandı ve futbol tarihinde iz bıraktı. Tek bir turnuvada bile yer almamanız büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı; üst üste üç kez yer almamak ise çok ciddi bir değerlendirme gerektiriyor. Son yıllarda İtalya, Euro 21’i kazandı, Atalanta Avrupa Ligi’ni, Roma ise Konferans Ligi’ni kazandı. Ayrıca Fiorentina, Konferans Ligi finalinde yer aldı, Napoli gerçek anlamda bir futbol felsefesi okulu oluşturdu ve Inter, Şampiyonlar Ligi finaline iki kez ulaştı. Dolayısıyla, futbol hareketinizin potansiyeli hâlâ çok büyük. Bununla birlikte, birçok faktörü göz önünde bulundurmak gerekiyor: altyapıların gelişimi, gençlere sunulan fırsatlar, kulüplerin transfer politikaları... İtalya, taktiksel açıdan her zaman temel bir okul olmuştur, ancak futbol sürekli evrim geçirmektedir ve günümüzde sadece taktik, defansif organizasyon veya geçmiş başarılarla ayakta kalmak mümkün değildir. Her yönüyle gelişime ihtiyaç vardır. Yeniden yapılanma için zamana ve uygun bir plana ihtiyacınız var. Çünkü mesele sadece Dünya Kupası’na katılmak değil, İtalyan futbolunun kimliğini ve rekabet gücünü yeniden kazanmasını sağlamaktır."

"MANCINI'NİN DÖNÜŞÜ TÜM SORUNLARI ÇÖZMEZ"

İtalya Milli Takımı’nın başına Roberto Mancini’nin yeniden geçmesi ihtimali hakkında da konuşan Terim, deneyimli teknik adamın önemli bir isim olduğunu ancak tek başına tüm sorunları çözemeyeceğini söyledi.

''O çok önemli bir teknik direktör ve İtalya'yı Avrupa Şampiyonası zaferine taşıdığını unutmamalıyız. O İtalya takımının sergilediği futbol, oyuncuların kendine güveni ve elde ettikleri yenilmezlik serisi gerçekten dikkat çekiciydi. Elbette, onun geri dönüşü tüm sorunları çözmek için yeterli değil. Önünde büyük bir sorumluluk var, ama başarılı olmak için gerekli deneyime de sahip.''

"DONNARUMMA BİR İKON"

Fatih Terim, İtalya Milli Takımı’nda beğendiği oyuncuları da açıkladı. Tecrübeli teknik adam, Gianluigi Donnarumma için dikkat çeken ifadeler kullandı.

“Donnarumma bir şampiyon ve bir ikon. Ayrıca, oyun kurma aşamasında çok güvenebileceğiniz bir sol bek olan Calafiori’yi, Barella ve Tonali gibi iki orta saha oyuncusunu, sol kanat pozisyonunda en iyilerden biri olan Dimarco’yu ve genç yetenek Pio Esposito’yu da beğeniyorum.”