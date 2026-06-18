Fatih Altaylı'ya yasak koydular

Gazeteci Fatih Altaylı ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Fatih Altaylı'ya stadyuma giriş yasağı koyulduğu ileri sürüldü.

Spor sunucusu Elis Buse Araç'ın aktardığı haberi Odatv "Eski Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Ali Alper Alpoğlu'nun şikâyeti üzerine gazeteci Fatih Altaylı hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında seyirden men tedbiri uygulandı" diyerek duyurdu.

"KARARIN NEDENİ BELLİ OLDU"

Kararın nedeni de belli oldu.

İddiaya göre; Altaylı'nın, köşe yazılarında Chobani Stadyumu'nu kasıtlı olarak "Kobani Stadyumu" şeklinde yazdığı belirtildi. Bu nedenle de alınan karar doğrultusunda, stadyumlara girişinin geçici olarak yasaklandığı öne sürüldü.

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın maçlarını oynadığı Kadıköy'deki stadyumun ismi yapılan sponsorluk anlaşmasıyla Chobani Stadyumu olarak değiştirilmişti.