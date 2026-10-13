Fatih Altaylı Hacıosmanoğlu'na sert çıkıştı

Gazeteci Fatih Altaylı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun görevinden ayrılmayarak UEFA yönetimine girmeyi hedeflediğini öne sürdü. Altaylı, Hacıosmanoğlu'nun bu görevle birlikte bir tür “dokunulmazlık” elde etmeyi amaçladığını iddia etti.

TFF'de yaşanan istifa tartışmalarını değerlendiren Altaylı, Hacıosmanoğlu'nun neden görevde kalmak istediğine ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu.

“NİSAN AYINA KADAR GÖREVDE KALMAK İSTİYOR”

Altaylı'nın aktardığı bilgilere göre Hacıosmanoğlu'nun öncelikli hedefi, UEFA'nın yeni yönetim kuruluna girebilmek. UEFA yönetiminin belirleneceği seçimli genel kurulun gelecek nisan ayında Astana'da yapılmasının planlandığını belirten Altaylı, TFF Başkanı'nın bu tarihe kadar görevini sürdürmek istediğini ileri sürdü.

Altaylı, Hacıosmanoğlu'nun UEFA yönetimine seçilmesi durumunda, kendisinden sonra göreve gelecek TFF başkanının uluslararası görevinden dolayı kendisine karşı olumsuz bir tutum sergilemekte zorlanacağını düşündüğünü iddia etti.

UEFA'YA ADAYLIK İÇİN TFF BAŞKANLIĞI ÖNEMLİ

Altaylı'nın yazısında, UEFA yönetimine aday olabilmek için ulusal federasyonda başkan veya başkan yardımcısı olma şartı bulunduğu da öne sürüldü.

Altaylı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu için, "Yakın çevresinden aldığım bilgiye göre, Hacıosmanoğlu’nun şu an tek arzusu kendini UEFA yönetimine atabilmek. UEFA’nın yeni yönetim kurulunun belirleneceği seçimli genel kurul, önümüzdeki nisan ayında Astana’da yapılacak. Hacıosmanoğlu, o güne kadar federasyon başkanı olarak kalmak ve UEFA yönetimine girerek bir tür 'dokunulmazlık' kazanmanın peşinde" dedi.

Altaylı, "Eğer UEFA yönetimine kapağı atarsa, yerine gelecek federasyon başkanı kim olursa olsun, UEFA’daki görevi nedeniyle kendisi aleyhine bir şey yapamayacak, uluslararası bir kurumda görev alan bir Türk’e yönelik olumsuz bir tavır sergileyemeyecek" diye yazdı.

ALTAYLI'DAN DİL BİLMİYOR İDDİASI

Hacıosmanoğlu’na 'Abi, sen Türkçeyi zor konuşuyorsun, yabancı dilin yok. Nasıl olacak da UEFA’da olacaksın' diyenlere ise 'Araştırdım, UEFA yönetiminde yabancı dil bilmeyen iki üye var. Ben de olabilirim. Dil bilmek şart değil' yanıtını vermiş.

Hacıosmanoğlu, 22 Nisan’a kadar görevde kalabilir ve bir kulübümüzün eski yöneticilerinin UEFA’da kendisi için yaptığı kulisler olumlu sonuç verirse, Hacıosmanoğlu artık Türkiye’nin değil Avrupa futbolunun sorunu olacak.

Bu arada merak edenler varsa söyleyeyim, eğer UEFA yönetimine girmeyi becerirse, yılda 8,5 milyon TL civarında bir maaş alacak ve görevle ilgili masrafları karşılanacak."

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, son dönem istifa iddialarıyla ilgili gündemde. Ancak Hacıosmanoğlu, iddialara, "Siz beni tanımadınız mı?" ifadeleriyle tepki göstermişti.

Gazeteci, Hacıosmanoğlu'nun TFF başkanlığını kaybetmesi durumunda UEFA yönetimine girme hedefinin de tehlikeye gireceğini savundu.

8,5 MİLYON TL MAAŞ İDDİASI

Altaylı, Hacıosmanoğlu'nun UEFA yönetimine girmesi halinde yıllık yaklaşık 8,5 milyon TL gelir elde edebileceğini ve görevle ilgili masraflarının karşılanacağını da iddia etti.

Yazıda ayrıca Hacıosmanoğlu'nun yabancı dil bilmemesine ilişkin eleştirilere, UEFA yönetiminde yabancı dil bilmeyen üyelerin de bulunduğunu söyleyerek yanıt verdiğinin kendisine aktarıldığı belirtildi.