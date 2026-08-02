Fatih Akyel'in yeni takımı belli oldu: Resmen açıklandı

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, teknik direktör Fatih Akyel'in yeni takımı belli oldu.

TFF 3. Lig takımlarından Diyarbekirspor, teknik direktörlük görevine Fatih Akyel'i getirdiğini resmen açıkladı.

Sosyal medyadan yapılan açıklamada Fatih Akyel'le anlaşma yapıldığı duyuruldu.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'DE OYNADI

48 yaşındaki Fatih Akyel, futbolculuğunda büyük başarılar elde etti. 4 yıl Galatasaray'da, 4 yıl da Fenerbahçe'de forma giydi. Trabzonspor'da da oynadı. Ayrıca Mallorca, Bochum, PAOK, Gençlerbirliği, Ankaragücü, Kasımpaşa takımlarında yer aldı. 64 kez A Milli Takım forması giydi.

Futbolculuğunun ardından teknik direktörlüğe geçti. Pek çok takımı çalıştırdı.

Son olarak Yalova FK'da görev yapmıştı.

Tigrishaber'den Şehmus Kızılaslan'ın haberine göre; Diyarbekirspor yönetimi, Fatih Akyel'in tecrübesi ve futbol birikimiyle takımı yeni sezonda hedeflerine ulaştıracağına inanırken, camia da bu önemli görevlendirmeyi heyecanla karşıladı.