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Halk TV Spor Fatih Akyel'in yeni takımı belli oldu: Resmen açıklandı

Fatih Akyel'in yeni takımı belli oldu: Resmen açıklandı

Teknik direktör Fatih Akyel'in yeni takımı belli oldu. Resmen açıklandı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fatih Akyel'in yeni takımı belli oldu: Resmen açıklandı

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, teknik direktör Fatih Akyel'in yeni takımı belli oldu.
TFF 3. Lig takımlarından Diyarbekirspor, teknik direktörlük görevine Fatih Akyel'i getirdiğini resmen açıkladı.

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Sosyal medyadan yapılan açıklamada Fatih Akyel'le anlaşma yapıldığı duyuruldu.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'DE OYNADI

48 yaşındaki Fatih Akyel, futbolculuğunda büyük başarılar elde etti. 4 yıl Galatasaray'da, 4 yıl da Fenerbahçe'de forma giydi. Trabzonspor'da da oynadı. Ayrıca Mallorca, Bochum, PAOK, Gençlerbirliği, Ankaragücü, Kasımpaşa takımlarında yer aldı. 64 kez A Milli Takım forması giydi.
Futbolculuğunun ardından teknik direktörlüğe geçti. Pek çok takımı çalıştırdı.
Son olarak Yalova FK'da görev yapmıştı.

Tigrishaber'den Şehmus Kızılaslan'ın haberine göre; Diyarbekirspor yönetimi, Fatih Akyel'in tecrübesi ve futbol birikimiyle takımı yeni sezonda hedeflerine ulaştıracağına inanırken, camia da bu önemli görevlendirmeyi heyecanla karşıladı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
TFF 3. Lig Diyarbakır
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