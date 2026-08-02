TFF 11 kulübe lisans 3 kulübe puan tenzili cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), profesyonel liglerde lisans alan kulüp sayısının 40'a çıktığını duyurdu. 3 kulübe de puan tenzili cezası verildi.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında değerlendirmelerde bulunarak, yapılan incelemeler sonucunda en üst 3 lig olan Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve Nesine 2. Lig'deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları sportif, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterlere göre inceledi.

Kulüp Lisans Kurulu, 22 Haziran 2026 tarihinde yapmış olduğu değerlendirmesinde; Trendyol Süper Lig'den Amed Sportif Faaliyetler ve Kasımpaşa A.Ş.'ye, Trendyol 1. Lig'den Ankara Keçiörengücü, Bodrum Futbol Kulübü, Nesine 2. Lig'den Aliağa Futbol A.Ş., Muş Spor Kulübü, Altınordu ve Ankara Demirspor kulüplerine Ulusal Lisansı vermişti.

Kurul, Ulusal Kulüp Lisansı üçüncü aşama kararlarını vermek için bugün toplandı. Buna göre; Trendyol Süper Lig'den Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.'ye, Trendyol 1. Lig'den Ümraniyespor, Esenler Erokspor, Mardin 1969 Spor, Mısırlı.Com.Tr Fatih Karagümrük A.Ş., Muğlaspor Kulübü ve SMS Grup Sarıyer kulüplerine, Nesine 2. Lig'den Adana 01 Futbol Kulübü SK, Kahramanmaraş İstiklal Spor, Karacabey Belediye Spor A.Ş. ve Kırklarelispor kulüplerine verilen süre içerisinde eksikliklerini tamamladıkları görülerek Ulusal Lisans verildi.

3 KULÜBE PUAN TENZİLİ CEZASI

Aynı toplantıda kurul eksikliklerini tamamlayamayan; Trendyol 1. Lig'den Van Spor Futbol Kulübü'ne, Nesine 2. Lig'den İskenderunspor A.Ş. ve GMG Kastamonuspor kulüplerine puan tenzili cezası verdi.

TFF Yönetim Kurulu'nun 30.07.2026 tarih ve 79 sayılı toplantısında alınan kararla, Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'na Geçici Madde 34 eklenmiş olup, Resmî Gazete'de 16.06.2026 tarihinde yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Tahsilat Genel Tebliği ile SGK ve vergi borçlarına yapılandırma imkânı getirilmesi nedeniyle, kalan kulüplere mali kriter eksikliklerini gidermeleri için kanuni düzenlemeden kaynaklanan son kez 30.09.2026 tarihine kadar ek süre verilmiştir.

Böylelikle, 2026-2027 sezonu için lisans alan kulüp sayısı 29'dan 40'a yükseldi."