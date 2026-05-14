Süper Lig'in yeni takımı Erzurumspor'da yönetim teknik direktör Serkan Özbalta kararını verdi. Transfer çalışmaları da başlayacak.

Erzurumspor'un Serkan Özbalta kararı belli oldu

TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e çıkan Erzurumspor'da kutlamalardan sonra gözler teknik direktör Serkan Özbalta ve transfer çalışmalarına çevrildi.

İstanbul ve Ankara'da temaslarda bulunan başkan Ahmet Dal'ın Erzurum'a dönmesinin ardından Süper Lig'de güçlü bir takım için harekete geçileceği belirtildi.

SERKAN ÖZBALTA'NIN DURUMU

Yönetim, öncelikle takımı TFF 1. Lig'de şampiyon yapan teknik direktör Serkan Özbalta ile görüşecek. Erzurum Pusula'daki habere göre; başkan Dal'ın yanı sıra yöneticilerin de Serkan Özbalta ile devam kararı aldıkları belirtildi.
Serkan Özbalta ile anlaşıldığına kesin gözü ile bakılan kulüpte gidecek ve kalacak oyuncular konusu açıklığa kavuşturulacak.
Özbalta'nın bu konuda bir rapor vereceği, ardından da dış transfere ağırlık verileceği belirtildi. Takımdaki eksik bölgelerin belirleneceği, listedeki oyuncularla ilgili de yine Özbalta'nın isteğine göre hareket edileceği ifade edildi.
Yönetimin bu konuda bir bütçe belirleyeceği ve bunun dışına kesinlikle çıkılmayacağı da bildirildi.

