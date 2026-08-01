Ertuğrul Doğan dayanamadı: Salah açıklaması yaptı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Mohamed Salah'a teklif yapıldığına dair çıkan haberler üzerine bir açıklama daha yaptı.

"ALTINA BASARAK SÖYLÜYORUM BÖYLE BİR ANLAŞMA YOK"

A Spor yayınına bağlanan Ertuğrul Doğan, Mısırlı futbolcuya dair teklif veya planlama olmadığını vurguladı.

Ertuğrul Doğan açıklamasında şu sözleri sarf etti:

Bir süredir bir şeyler konuşuluyor. Böyle bir anlaşma yok. Yarın Trabzon'a böyle bir planlama yok. Böyle bir planlama olsa basına, taraftarlara bilgi verilir. Salah, dünyanın bildiği çok profesyonel, başarılı Premier Lig'in en kariyerli oyunculardan biri. Bizim için böyle bir anlaşma yok. Altına basarak söylüyorum ama böyle bir anlaşma yok.

"AÇIK AÇIK BİLGİLENDİRİYORUM BÖYLE BİR ŞEY YOK"

Şu an için herhangi bir anlaşma ve böyle bir planlama yok. Transferle ilgili bir gelişme olduğunda taraftarlarımızı zaten açık açık bilgilendiriyorum. Şu anda bir şey yok.