Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Ernest Muçi'den Trabzonspor'daki geleceğine dair açıklama

Ernest Muçi'den Trabzonspor'daki geleceğine dair açıklama

Gençlerbirliği'ni konuk eden Trabzonspor'da Ernest Muçi konuştu. Takımdaki geleceğine dair konuşan Ernest Muçi henüz durumun netleşmediğini söyledi.

Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Ernest Muçi'den Trabzonspor'daki geleceğine dair açıklama

Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği'ne konuk olan Trabzonspor geriye düştüğü maçta sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 78. dakikada Arda Çağan Çelik (KK) ve 90+3’te Ernest Muçi kaydetti. Gençlerbirliği'nin tek golüyse 62. dakikada Erk Arda Aslan'dan geldi.

"BURADA MUTLUYUM"

Galibiyeti getiren golü kaydeden Ernest Muçi mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Takımdaki geleceğine dair konuşan Muçi, “Mutluyum burada. Ben de bilmiyorum. Trabzonspor'un kararı olacak. Ondan sonra göreceğiz. Burada mutluyum, ondan sonra geleceğin neler getireceğini göreceğiz" sözlerini sarf etti.

15 GOL VE 9 ASİST KAYDETTİ

Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Ernest Muçi sezon sonunda Beşiktaş'a dönecek. Bordo-mavililerle 34 maça çıkan Ernest Muçi, 15 gol ve 9 asist kaydetti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Trabzonspor Beşiktaş
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro