Ernest Muçi'den Trabzonspor'daki geleceğine dair açıklama

Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği'ne konuk olan Trabzonspor geriye düştüğü maçta sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 78. dakikada Arda Çağan Çelik (KK) ve 90+3’te Ernest Muçi kaydetti. Gençlerbirliği'nin tek golüyse 62. dakikada Erk Arda Aslan'dan geldi.

"BURADA MUTLUYUM"

Galibiyeti getiren golü kaydeden Ernest Muçi mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Takımdaki geleceğine dair konuşan Muçi, “Mutluyum burada. Ben de bilmiyorum. Trabzonspor'un kararı olacak. Ondan sonra göreceğiz. Burada mutluyum, ondan sonra geleceğin neler getireceğini göreceğiz" sözlerini sarf etti.

15 GOL VE 9 ASİST KAYDETTİ

Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Ernest Muçi sezon sonunda Beşiktaş'a dönecek. Bordo-mavililerle 34 maça çıkan Ernest Muçi, 15 gol ve 9 asist kaydetti.