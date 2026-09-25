Düşme hattındaki Samsunspor'a müjdeli haber geldi

Geçen sezonki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Samsunspor Süper Lig'e kötü başladı.

Karadeniz temsilcisi 6 maçta sadece 1 galibiyet alırken küme düşme hattına yerleşti. Başkan Yüksel Yıldırım yönetimindeki Samsunspor'a mali açıdan müjdeli haber geldi.

REKOR GELİR! KASA 34,45 MİLYON EUROYLA DOLDU

Samsunspor, 2026 yılında gerçekleştirdiği oyuncu satışlarıyla kulüp tarihinin en başarılı transfer dönemlerinden birine imza attı. Karadeniz temsilcisi, yıldız isimlerin ayrılığıyla birlikte toplamda 34,45 milyon euro gelir elde ederek dikkatleri üzerine çekti.

EN BÜYÜK SATIŞ MOUANDILMADJI OLDU

Kırmızı-beyazlı ekipte en yüksek bonservis geliri, bonuslarla birlikte 9 milyon euro karşılığında takımdan ayrılan Mouandilmadji'den geldi. Yıldız oyuncuyu 8 milyon euroluk transfer bedeliyle Diabate takip etti.

Süper Lig'deki kötü başlangıca rağmen Samsunspor yönetimi, son yıllarda ortaya koyduğu oyuncu geliştirme ve satış politikasıyla önemli bir ekonomik başarıya ulaşmış oldu.

MUSABA FENERBAHÇE'YE GİTMİŞTİ

Sezonun devre arasında Anthony Musaba'nın 5,75 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olması da kulübün kasasına önemli bir kaynak sağladı.

Yaz döneminde ise Holse 5,2 milyon euroya, van Drongelen 5 milyon euroya ve Arbnor Muja 1,5 milyon euroya takımdan ayrıldı.

KULÜP TARİHİNE GEÇEN RAKAM

Yapılan satışlarla birlikte Samsunspor'un 2026 yılı içerisindeki toplam transfer geliri 34,45 milyon euroya ulaştı. Bu rakam, kulüp tarihinin en yüksek transfer gelirlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

YENİ MODELİN MEYVELERİNİ TOPLUYOR

Son yıllarda genç ve potansiyelli oyunculara yönelen Samsunspor, bu stratejisinin karşılığını almaya başladı. Futbolcu satışlarından elde edilen gelir sayesinde kulüp hem mali açıdan güçlenirken hem de yeni yatırımlar için önemli bir kaynak oluşturdu.