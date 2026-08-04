Dursun Özbek'e çok sert uyarı

Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Galatasaray'ın gündemindeki Rafael Leao transferine dikkat çekici bir yorumla yaklaştı. Tüzemen'e göre Barış Alper Yılmaz'ı elden çıkarıp yerine Leao'yu getirmek, kulüp için doğru bir strateji olmaktan uzak. Tüzemen, Dursun Özbek'i Leao konusunda çok sert bir dille uyardı.

"TESADÜF DEĞİL" ÇIKIŞI

Tüzemen, konuşmasında iki çarpıcı örnek üzerinden görüşünü savundu. Milan'dan ayrılması beklenen Leao'ya hiçbir İtalyan kulübünün talip olmamasının, aynı şekilde Juventus'tan kopması gündemde olan Vlahovic'e de İtalya'dan teklif gelmemesinin manidar olduğunu vurguladı. Ünlü yorumcuya göre bu durum, iki oyuncu hakkında kendi ligindeki kulüplerin bile temkinli davrandığının bir göstergesi olarak dikkat çekti. "Ben yönetimin yerinde olsam Barış'ı asla satmam" diyen Tüzemen Dursun Özbek'i çok sert uyardı ve milli oyuncuyu "Galatasaray'ın cesur yüreği" olarak tanımladı: Barış'ı satıp Leao'yu almak akılcı bir transfer olmaz. Milan'dan ayrılacak Leao'ya hiçbir İtalyan kulübünün teklif götürmemesi bir tesadüf mü? Juventus'tan ayrılan Vlahovic'e hiçbir İtalyan kulübünün talepte bulunmaması bir tesadüf mü? Ben yönetimin yerinde olsam Barış'ı asla satmam. Çünkü Barış, Galatasaray'ın cesur yüreği.

TRANSFERİN PERDE ARKASI

Galatasaray yönetiminin planı, Barış Alper Yılmaz'ın olası satışından elde edilecek gelirle hem Leao operasyonunu hem de Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Can Uzun transferini finanse etmek yönünde şekilleniyor. Haberlere göre sarı-kırmızılılar, milli oyuncu için en az 30 milyon euro bonservis beklerken, bazı kaynaklara göre bu rakamın 50 milyon euroya kadar çıkarıldığı belirtildi. Barış Alper'e Fransa'dan Monaco ve İngiltere'den bazı kulüplerin sözlü ilgisi olduğu aktarıldı.

LEAO İÇİN MASADAKİ RAKAMLAR

Galatasaray'ın Milan'a sunduğu teklifin detayları da netleşti. durumda. Sarı-kırmızılılar, Portekizli yıldız için 5 milyon euro kiralama bedeli artı satın alma opsiyonu içeren bir öneri götürdü. Ancak İtalyan kulübü bu opsiyonun zorunlu hale getirilmesini ve bedelin 40 milyon euroya çıkarılmasını talep ediyor. Taraflar arasında henüz resmi bir anlaşma bulunmuyor; görüşmeler iddialar düzeyinde seyrediyor.

SEZON PERFORMANSI TARTIŞMAYA GEREKÇE

Leao geride kalan sezonda Milan formasıyla çıktığı 31 maçta 10 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi. 27 yaşındaki oyuncunun bu istatistikleri, transferin maliyetiyle kıyaslandığında yönetim içinde de tartışma konusu olduğu belirtiliyor.