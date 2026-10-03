Dursun Özbek sessizliğini bozdu! "Hayra alamet değil" diyerek olanları açıkladı

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kulübün 121. kuruluş yılı etkinlikleri çerçevesinde kulübün kurucusu Ali Sami Yen'in mezarı başındaki anma töreninden sonra açıklamalarda bulundu. TFF'deki gelişmelerle ilgili sessizliğini bozan Özbek, "Hayra alamet değil" diyerek olanları açıkladı.

Ali Sami Yen'in Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen anma töreninde konuşan Dursun Özbek, "Kulübümüzün 121. kuruluş yıl dönümündeyiz. Ali Sami Yen'i ziyaret edip, Taksim'deki Atatürk Anıtı'na çelenk koyacağız. Oradan da liseye geçip kutlamalarımıza devam edeceğiz. Dolayısıyla Galatasaray'ı bugünlere getiren büyüklerimizi rahmetle anıyorum. Emeği geçen herkese de büyük bir teşekkür gönderiyorum" ifadelerini kullandı.



Dursun Özbek, Süper Lig'deki bütün takımların iddialı olduğunu belirterek "Fikstürün her zaman zorlu ve kolay dönemi var. Bu sene ligde kolay maç yok. Herkes çok iddialı. Herkes şampiyon olmak ve ligdeki yerini korumak için çalışıyor. Zorlu bir sezon olacak. Galatasaray Kulübü için bu sezonun önemi çok büyük. Bu sezon ligde üst üste 5. şampiyonluğumuzu almak istiyoruz. Ayrıca 27. şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Avrupa'da da hedeflerimiz büyük. Orada da geçen seneki başarımızın üzerine çıkmak istiyoruz" diye konuştu.

A Milli Futbol Takımı'nın durumuna değinen Özbek, "Milli takım arasındayız. Milli takımımızın dünkü mağlubiyeti ve daha önceki maç sonuçları bizi üzmüştür. Dolayısıyla konuyla ilgili artık federasyonun nasıl bir tavır alacağını da beklemekteyiz. Çünkü alınan neticeler beklentilerin çok altında kaldı. İnşallah önümüzdeki maçlarda daha güzel neticeler elde ederiz" değerlendirmesinde bulundu.

"BİR HAFTA SONRA LİG BAŞLAYACAK! HAYRA ALAMET DEĞİL"

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanmasıyla ilgili görüşlerini aktaran Özbek, şöyle devam etti:

"MHK ile ilgili Galatasaray Kulübü olarak ben ve diğer üye arkadaşlarımız kulüp açıklamalarında her zaman görüşümüzü belli ettik. Her zaman söyledik. Değişmesi yönünde federasyona devamlı çağrılarda bulunduk. Bu şekilde olmamasını dilerdik. Zamanında aksiyon alıp zamanında bu değişiklik yapılsaydı bugün hiç ihtiyacımız olmayan bir kaosla karşılaşmazdık. Ligler bir hafta sonra başlayacak ama ortada MHK diye bir şey yok. Başkanı, hakemi... Bu durumu biz kulüp olarak çok önceden gördük ve söyledik. Kulüpten açıklamalar yaptık ama hiç kimse umursamadı. Şimdi federasyonda bir sessizlik hakim. Bir hafta sonra ligler başlıyor. Kalacaklar mı? Devam mı edecekler? Ne yapacaklarını çıkıp söylemeleri lazım. Bu sessizlik kaosu daha da büyütüyor. Açıklamalar peş peşe geliyor. Savcılıkta verilen ifadeler ortaya döküldü. Herkes ne olup bittiğini de görüyor. Bundan sonraki dönemde yönetim nasıl şekillenir? Bunun bir an evvel ortaya çıkması lazım. Bu sessizlik hayra alamet deği. Cuma günü maça çıkacağız. MHK'nin başkanı yok. Kendisi tutuklu. MHK'nin ve federasyon başkanlığının önem verdiği, genellikle de derbi maçlarını yöneten hakemin ifadeleri deşifre oldukça ortaya kimsenin hoşuna gitmeyecek olaylar çıkıyor. Dolayısıyla bir an evvel olayların netleşmesi lazım. Lige ara verilecekse ara verilir. Artık tekrar benzer tartışmalara girmeden bu konunun ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Sessizliğin hiç kimseye faydası yok." (AA)