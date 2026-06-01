Dünya yıldızı sözü veren Hakan Safi'nin Fenerbahçe'ye getireceği golcü ortaya çıktı

Fenerbahçe başkan adaylarından Hakan Safi, olağanüstü genel kurul öncesi çalışmalarını sürdürüyor. Seçimden önce yıldız transferlerini açıklamayı planlayan Hakan Safi'nin hedefindeki futbolcu belli oldu.

LEWANDOWSKI'YE RESMİ TEKLİF YAPTI

Daha önce forvet transferi için Borussia Dortmund'dan Serhou Guirassy'yle görüştüğünü belirten Hakan Safi, bir diğer hamlesi için rotayı İspanya'ya kırdı.

Sabah'ta yer alan habere göre; Hakan Safi, Barcelona'dan ayrılacağı açıklanan Robert Lewandowski'ye resmi teklif yaptı.

2 YILLIK SÖZLEŞME İSTİYOR

Geleceğine dair henüz bir karar vermeyen Polonyalı golcünün, teklif yapan takımlardan 2 yıllık kontrat istediği aktarıldı.

"İKİ TANE DE DÜNYA YILDIZI GETİRECEĞİM"

Hakan Safi transfer çalışmalarına dair yaptığı açıklamada "İki tane milli oyuncuyla anlaştık, onları da açıklayacağız. 'İki tane de dünya yıldızı getireceğim' dedim, bu belki üç bile olabilir" demişti.

19 GOL VE 4 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Barcelona formasıyla 46 maça çıkan Robert Lewandowski, 2 bin 486 dakika sahada kaldı. Deneyimli yıldız, 19 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.