Vedat Muriqi Fenerbahçe baskısı yaptı

La Liga ekibi Mallorca'nın golcüsü Vedat Muriqi, Fenerbahçe'ye transfer olmak için İspanyol ekibine baskı yapıyor. Muriqi, geleceği konusunda kulüp ile görüşme yaptı.

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'ın anlaşma sağladığı Vedat Muriqi, Mallorca'ya transfer baskısı yapmayı sürdürüyor.
İspanyol basınında çıkan haberlere göre; Kosovalı yıldız, geçtiğimiz cuma Mallorca'nın CEO'su Pablo Ortells ile geleceği hakkında görüşme yaptı.

İKİNCİ KEZ GÖRÜŞÜLDÜ

Mallorca'nın küme düşmesi sonrası İspanyol ekibinde kalmak istemeyen ve Fenerbahçe'ye dönmeyi hedefleyen Vedat Muriqi, Mallorca ile bonservis konusunda ortak bir noktada buluşmak için görüşme yaptı.
İspanyol ekibinin Vedat Muriqi için 18 milyon euro istediği öne sürülmüştü.

MURIQI'NİN SEZON KARNESİ

Geride bıraktığımız sezon 37 maçta forma giyen Vedat Muriqi, 23 kez gol sevinci yaşadı.
Tecrübeli futbolcu, La Liga'da gol krallığında sezonu 2. sırada tamamladı.

Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 4 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor.

