Dünya Kupası'nın sembolü olmuştu: Vozinha ünlü olmaktan şikayetçi

Şili'nin köklü ekiplerinden Colo Colo ile sözleşme imzalayan 40 yaşındaki file bekçisi, İngiliz basınına verdiği röportajda popülerliğin getirdiği zorlukları ve eski sakin hayatına duyduğu özlemi dile getirdi.

''ESKİ HAYATIMI SEÇME ŞANSIM OLSAYDI ONU SEÇERDİM''

İngiliz yayın kuruluşu Observer gazetesine çarpıcı açıklamalarda bulunan Josimar Jose Evora Dias, bilinen adıyla Vozinha, sahip olduğu yeni şöhretten mutsuz olduğunu gizlemedi.

Deneyimli kaleci, dürüst olmak gerekirse bugün yaşadığı hayatla önceki sakin hayatı arasında bir seçim yapma şansı verilse kesinlikle eski yaşamını tercih edeceğini vurguladı.

Dünya Kupası öncesindeki mahremiyetini özlediğini belirten Vozinha, ünlü olmanın getirdiği kısıtlamalardan dert yandı.

''GÜNLÜK HAYATIMDA HUZURUMU VE SÜKUNETİMİ KAYBETTİM''

Sokakta rahat yürüyemez hale geldiğini aktaran tecrübeli eldiven, günlük rutinlerinin bile artık birer zorluğa dönüştüğünü söyledi. Bir restorana yemeğe gittiğinde sürekli fotoğraf ve imza talepleriyle karşılaştığını belirten Vozinha, kendisinden habersiz video çekenlerden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Hayatındaki en büyük değişimin bu kontrolsüz ilgi olduğunu ifade eden 40 yaşındaki kaleci, bu durum karşısında elinden bir şey gelmediğini ekledi.

''TAKIM GÖREVLİSİ BİR MİLYON TAKİPÇİM OLDUĞUNU SÖYLEDİ''

Sosyal medyanın yarattığı çılgınlığa da değinen Vozinha, dijital dünyadan uzak durmaya çalıştığını ve Instagram bildirimlerini tamamen kapattığını açıkladı.

Platform hakkında çok fazla bilgi sahibi olmadığını itiraf eden başarılı kaleci, durumun ciddiyetini takımdaki yemek hizmetleri görevlisinin uyarısıyla fark ettiğini belirtti. Görevlinin kendisine bir milyondan fazla takipçisi olduğunu söylediğinde şaka yaptığını sandığını anlatan tecrübeli isim, karma alanda bir televizyon muhabirinin telefon ekranını göstermesiyle gerçeği gözleriyle gördüğünü ifade etti.

YEŞİL BURUN ADALARI DÜNYA KUPASINA DAMGA VURMUŞTU

Dünya Kupası son 32 turunda Arjantin'e 3-2 yenilerek turnuvaya veda eden Yeşil Burun Adaları, oynadığı futbolla tüm dünyanın takdirini kazanmıştı.

Turnuva boyunca kalesinde devleşen ve adeta takımın sembolü haline gelen 40 yaşındaki Vozinha, bu sansasyonel yürüyüşün ardından Ağustos ayında Şili ekibi Colo Colo'ya transfer olarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı.