Fenerbahçe'de 3 milyon euro krizi: Aziz Yıldırım resti çekti

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında gündeme gelen bir anlaşma, sarı-lacivertli camiada tartışma yarattı. Başkan Aziz Yıldırım'ın, önceki yönetim döneminde yapılan bir sözleşmeden kaynaklanan 3 milyon euroluk ödemeyi kabul etmediği öne sürüldü.

KANTE TRANSFERİ SONRASI YETKİ VERİLMİŞTİ

İddialara göre Fenerbahçe'nin gerçekleştirdiği Kante transferi sürecinde, Çağlar Söyüncü'nün olası satışı için bir menajere özel yetki verildi. Yapılan anlaşma kapsamında menajerin oyuncuya kulüp bulması ve transferi sonuçlandırması bekleniyordu.

TRANSFER GERÇEKLEŞMEDİ

Ancak süreç beklendiği gibi ilerlemedi. Menajerin Çağlar Söyüncü'nün transferini gerçekleştiremediği, daha sonra sözleşmesinin feshedildiği belirtildi. Tecrübeli savunmacının ise ardından Çorum FK ile anlaşma sağladığı ifade edildi.

3 MİLYON EUROLUK ALACAK ORTAYA ÇIKTI

Söz konusu sözleşmedeki maddeler nedeniyle menajerin 3 milyon euro alacak hakkı doğduğu öne sürüldü. Bu gelişme, Fenerbahçe yönetiminde önemli bir tartışma konusu haline geldi.

AZİZ YILDIRIM'DAN SERT TAVIR

Başkan Aziz Yıldırım'ın, ortaya çıkan 3 milyon euroluk yükümlülüğü kulübün ödememesi gerektiğini savunduğu iddia edildi.

Yıldırım'ın, bu anlaşmanın kendi yönetim döneminde yapılmadığını belirterek söz konusu bedelin sorumluluğunun anlaşmayı yapan eski yöneticiler tarafından karşılanması gerektiğini dile getirdiği öne sürüldü.

GÖZLER YÖNETİMİN ATACAĞI ADIMDA

Yaşanan gelişmenin ardından Fenerbahçe'nin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu. Sarı-lacivertli kulübün hukuki süreçleri değerlendirdiği ve sözleşmeyle ilgili detaylı inceleme yaptığı belirtiliyor. Kulüp cephesinden konuyla ilgili atılacak adımların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.