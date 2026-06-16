Dünya Kupası'nda Iğdır damgası: Böylesi görülmedi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, FIFA 2026 Dünya Kupası'nda forma giyen futbolcularıyla dikkat çekiyor. Yeşil-beyazlı takımın iki deneyimli oyuncusu, milli takımlarında kaptan olarak sahaya çıkarak kulüplerine önemli bir prestij kazandırdı.

TAKIMIN LİDERİ OLDU

Geçtiğimiz günlerde Almanya ile karşılaşan Curaçao Milli Takımı'nın kaptanlığını Iğdır FK'nın orta saha oyuncusu Juninho Bacuna üstlendi. Tecrübeli futbolcu, Dünya Kupası sahnesinde takımını lider olarak temsil etti.

KAPTANLIK BANDINI TAŞIDI

Iğdır FK'nın bir diğer yıldızı Ryan Mendes de İspanya karşısında Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nın kaptanı olarak görev yaptı. Mendes'in kaptanlık bandıyla sahaya çıkması, kulübün uluslararası futbol arenasındaki görünürlüğünü bir kez daha artırdı.

Böylece Iğdır FK, Dünya Kupası'nda mücadele eden iki farklı milli takımın kaptanlarını kadrosunda bulunduran ender kulüplerden biri oldu. Oyuncuların performansı hem Iğdır camiasında hem de Türk futbol kamuoyunda takdirle karşılandı.