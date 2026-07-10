Dünya Kupası oynanırken İsrail bunu da yaptı

Gazzelilerin Dünya Kupası maçlarını izleyebilmesi için dev ekranlar kuran ve toplu gösterimler düzenleyen 57 yaşındaki Muhammed el-Vahidi, İsrail’in hava saldırısında öldürüldü.

Gazze’deki Mısır Yardım Komitesi’nde görev yapan el-Vahidi, elektrik altyapısının büyük ölçüde yok edildiği bölgede jeneratörlerle çalışan ekranlar kuruyor, yüzlerce Gazzelinin Dünya Kupası karşılaşmalarını birlikte izlemesini sağlıyordu.



Özellikle çocukların savaşın, açlığın ve bombardımanın gölgesinden birkaç saatliğine uzaklaşmasına yardımcı olan el-Vahidi, Mısır-Arjantin karşılaşmasının gösterimi için hazırlanan alana giderken hedef alındı.

3 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Gazze kentinin Sabra Mahallesi’nde içinde bulunduğu taksiye düzenlenen saldırıda el-Vahidi ile birlikte üç kişi daha yaşamını yitirdi. Ölenler arasında 8 ve 10 yaşlarında iki kardeşin de bulunduğu bildirildi.

El-Vahidi’nin cenazesine yüzlerce Gazzeli katıldı. Filistin ve Mısır bayraklarına sarılan tabutu omuzlarda taşınırken, yakınları onu yalnızca bir yardım görevlisi değil, halka umut veren bir gönüllü olarak anlattı.

İsrail ordusu ise saldırıda başka bir kişinin hedef alındığını, el-Vahidi’nin doğrudan hedef olmadığını savundu.

Ancak sonuç değişmedi.

İsrail, Gazze’de yalnızca insanları değil; çocukların sevincini, futbolun birleştirici gücünü ve savaşın ortasında yaşatılmaya çalışılan küçücük umutları da hedef aldı.