Denizli'de Şampiyonlar Ligi isyanı: Kimsenin umurunda değil

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hazırlanan Merkezefendi Belediyesi Basket'te başkan Veli Deveciler, kulübün Avrupa’nın en prestijli basket organizasyonlarından birinde yer alma hakkı kazanmasının ardından kamuoyuna seslendi. Avrupa kupalarında yer alacak olmanın yalnızca kulübün değil, Denizli’nin de uluslararası arenada tanıtımı açısından tarihi bir fırsat olduğunu belirten Deveciler, bu önemli gelişmeye rağmen şehirde bekledikleri sahiplenmeyi görememekten dolayı büyük üzüntü duyduklarını söyledi ve adeta isyan etti.

DENİZLİ İSYANI

Denizli ekibinin yıllardır büyük emekler ve fedakarlıklarla bugünlere geldiğini ifade eden başkan Deveciler, "Birkaç gün önce kulübümüz ve şehrimiz adına tarihi bir gün yaşandı. Avrupa’nın en önemli basketbol organizasyonlarından birinde mücadele etme hakkı kazandığımız resmen açıklandı. Bu gelişme sadece sportif bir başarı değildir. Denizli’nin adını Avrupa sahnesine taşıyacak çok önemli bir adımdır. Bu gurur sadece Denizli Basket’in değil, bu şehirde yaşayan herkesindir" dedi. Şehrin önde gelen kurumları, yöneticileri ve kamuoyunun tarihi başarı karşısındaki sessizliğini eleştiren Deveciler, ortak değerlere sahip çıkılmasının şehir kültürünün en önemli göstergesi olduğunu vurguladı.

KİMSENİN UMURUNDA DEĞİL

"Ne yazık ki bu tarihi gelişme karşısında şehrimizin sessizliği bizleri derinden üzmektedir. Bir tebrik mesajını dahi çok görenler, şehrin ortak değerlerini sahiplenmek yerine görmezden gelmeyi tercih edenler var" diyen Deveciler, "Oysa Avrupa kupalarında mücadele edecek olan sadece bir kulüp değil, Denizli’nin adıdır.

Şehrin ortak değerlerini desteklemek yerine görmezden gelmek, Denizli’nin gelişiminin önündeki en büyük engellerden biridir. Başarılar ancak sahiplenildiğinde büyür. Bu başarı ne yöneticilerin ne de bireylerin başarısıdır. Bu şehirde yaşayan herkesin gurur duyması gereken ortak bir değerdir. Avrupa’da mücadele edecek bir takımın arkasında bütün şehrin kenetlenmesi gerekir" ifadelerini kullandı.(DHA)