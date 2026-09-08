Deniz Çoban: Tam gol atmak üzereyken hakemin düdüğü geldi büyük hata

Eski hakem ve yorumcu Deniz Çoban, Süper Lig'de 4. hafta maçlarının hakem kararlarını değerlendirdi. Çoban, "Tam gol atmak üzereyken hakemin düdüğü geldi" diyerek büyük hatayı açıkladı.

Çoban, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini yöneten Halil Umut Meler'i "Haftanın hayal kırıklığı" seçti.

Meler'in maçın başında oyunu kontrol etmeyi başaramadığını vurgulayan Çoban, Fanatik'teki yazısında şu ifadeleri kullandı:

Maç boyu ne kart standardını ne de faul standardını sağlayabildi.

6.dakikada Agbadou’nun pozisyonunda topun kolla temasının olup olmadığı görüntülerden tam olarak anlaşılamıyor. Hakem kararını eleştiremem.

17.dakikada ceza sahasına doğru kateden Guendouzi, şortundan çekilerek düşürüldü. Hakemin faul kararı doğruydu; ancak müdahale ceza sahasının dışındaydı.

"50. DAKİKADA MELER'İN DÜDÜĞÜ"

50.dakikada Beşiktaşlı oyuncu tam gol atmak üzereyken Meler’den faul düdüğü geldi. Bir oyuncunun formadan tutulması tek başına ihlal sayılmaz; bu müdahalenin rakibin hareket kabiliyetini kısıtlaması gerekir. Beşiktaşlı futbolcunun anlık tutup bırakması rakibini etkilemiyordu, dolayısıyla pozisyon temizdi. Ancak Meler’in acele edip düdüğü erken çalarak VAR’ı devre dışı bırakması çok daha büyük bir hakem hatasıydı.

51.dakikada topsuz alanda Skriniar ile Vlahovic arasında başlayan gerginlikte sınırlar aşıldı. Skriniar’ın rakibinin boğazına sarılması, Vlahovic’in ise hırçın tavırları ve yaptığı el hareketi karşılıklı kırmızı kartla cezalandırılmalıydı.

75.dakikada Kerem ceza sahası çizgisi üzerinde Salih Özcan’ın müdahalesiyle yerde kaldı. Meler oyunu devam ettirse de Salih’in önce Kerem’in dizine, ardından ayağına net bir teması vardı. Hakemin penaltı noktasını göstermesi çok daha doğru bir karar olurdu.