Daniele Santarelli: Çok iyi savaştık

Filenin Sultanları, Milletler Ligi yarı finalinde Çin'e set vermeden rakibini 3-0 yendi ve adını finale yazdırdı.

Ay yıldızlılar, finalde Brezilya ile karşılaşacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı başantrenörü Daniele Santarelli, final sonrası açıklamalarda bulundu.

''ÇOK İYİ SAVAŞTIK''

Mücadeleyi değerlendiren Santarelli, "Oldukça mutluyuz. Çok iyi oynadık. Oyunularım taktiklerime cevap verdiler, bu anlamda da iyi bir oyun ortaya koyduk. Takım olarak oynadık. Çok iyi savaştık. Her topa giden, her bloğa çıkan oyuncularımız vardı. Çin de çok iyi hücum ediyordu. Oyuncularıma 'beni dinleyin' dedim. Finale çıkmayı başardık." ifadelerini kullandı.

''HER ZAMAN ZİRVEDELER''

Finaldeki rakibimiz Brezilya hakkında konuşan İtalyan başantrenör, "Brezilya, her zaman Brezilya'dır. Ben voleybol izlemeye başladığımdan beri her zaman zirvedeler. Ze Roberto gibi çok iyi bir öğretmenleri var, onları geliştirdi. Çok iyi bir final bizi bekliyor." dedi.

''ALTIN MADALYAYLA DÖNMEK İSTİYORUZ''

Santarelli son olarak, "Taraftarlarımız bizi desteklemeye devam etsinler. Onlar için oynayacağız. Biz kazanmak için oynuyoruz. Altın madalyayla dönmek istiyoruz." şeklinde konuştu.