Çorum FK Dünya Kupası'ndan gözünü alamadı

Süper Lig'e yeni çıkan Çorum FK, transfer çalışmalarını sürdürürken gündemine dikkat çekici bir isim daha ekledi. Kırmızı-siyahlı kulüp, Fransa'nın önemli takımlarından AJ Auxerre'de forma giyen Ganalı sol bek Gideon Mensah ile ilgileniyor.

SÖZLEŞMESİ BİTTİ: BONSERVİSSİZ

Spor yazarı Fikret Gül'ün haberine göre, 27 yaşındaki savunma oyuncusunun Auxerre ile olan sözleşmesi 1 Temmuz itibarıyla sona erdi. Bu durum, oyuncuyu bonservissiz olarak transfer etmek isteyen kulüpler için önemli bir avantaj oluşturuyor. Çorum FK'nın da bu fırsatı değerlendirmek istediği belirtiliyor.

ALMANYA'DAN DA RAKİP ÇIKTI

Gideon Mensah'a olan ilgi yalnızca Çorum FK ile sınırlı değil. İddialara göre Bundesliga temsilcisi Köln de Ganalı sol bek ile yakından ilgileniyor. Bu durum, transfer sürecinde Çorum FK'nın Alman ekibiyle rekabet etmesi gerekebileceğine işaret ediyor.

DÜNYA KUPASI'NDA GÖZ DOLDURDU

Mensah'ın transfer gündemine girmesinde milli takım performansının da payı büyük. Gana Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan tecrübeli sol bek, Dünya Kupası'nda İngiltere, Panama ve Hırvatistan ile oynanan karşılaşmaların tamamında 90 dakika sahada kaldı. Turnuvadaki bu istikrarlı performansı, oyuncunun transfer değerini artıran unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

TECRÜBELİ

Kariyerinde Fransa Ligue 1 tecrübesinin yanı sıra farklı Avrupa liglerinde de forma giyen Gideon Mensah, hem defansif disiplini hem de kanatlardaki hücum katkısıyla tanınan bir sol bek olarak biliniyor. Milli takım tecrübesi ve uluslararası arenadaki performansı, oyuncuyu Süper Lig kulüpleri için cazip bir transfer adayı haline getiriyor.