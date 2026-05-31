Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Cengiz Ünder yol gösterdi

Cengiz Ünder yol gösterdi

Milli futbolcu Cengiz Ünder memleketi Balıkesir'de genç sporcularla buluştu.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Cengiz Ünder yol gösterdi

Milli futbolcu Cengiz Ünder, bayram ziyareti dolayısıyla geldiği memleketi Balıkesir'de futbol akademisinde eğitim gören genç sporcularla bir araya geldi.

Kariyerine ilk adımı attığı yer olan Sındırgı Belediyespor Futbol Akademisi'ni ziyaret eden 28 yaşındaki kanat oyuncusu, Sındırgı Atatürk Stadyumu'nda Futbol Akademisi Antrenörü Niyazi Sayak, teknik heyet ve genç sporcular tarafından karşılandı.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

TAVSİYELER VERDİ

​​​​​​​Çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan, onlarla bir süre sohbet ederek mini bir söyleşi gerçekleştiren Cengiz Ünder, Avrupa kariyeri ve milli takım deneyimlerini paylaşarak profesyonel futbolcu olma yolunda tavsiyelerde bulundu.

​​​​​​​Genç sporcuların sorularını da yanıtlayan milli futbolcu, futbola başladığı kulüpteki genç yeteneklere destek olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Balıkesir Atatürk
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro