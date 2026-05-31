Cengiz Ünder yol gösterdi

Milli futbolcu Cengiz Ünder, bayram ziyareti dolayısıyla geldiği memleketi Balıkesir'de futbol akademisinde eğitim gören genç sporcularla bir araya geldi.

Kariyerine ilk adımı attığı yer olan Sındırgı Belediyespor Futbol Akademisi'ni ziyaret eden 28 yaşındaki kanat oyuncusu, Sındırgı Atatürk Stadyumu'nda Futbol Akademisi Antrenörü Niyazi Sayak, teknik heyet ve genç sporcular tarafından karşılandı.

TAVSİYELER VERDİ

​​​​​​​Çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan, onlarla bir süre sohbet ederek mini bir söyleşi gerçekleştiren Cengiz Ünder, Avrupa kariyeri ve milli takım deneyimlerini paylaşarak profesyonel futbolcu olma yolunda tavsiyelerde bulundu.

​​​​​​​Genç sporcuların sorularını da yanıtlayan milli futbolcu, futbola başladığı kulüpteki genç yeteneklere destek olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.