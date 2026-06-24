Büyü yapılan Harry Kane ve arkadaşları duvara çarptı: Ummadık taş baş yardı!

2026 FIFA Dünya Kupası'nda sürpriz bir sonuç daha geldi.

L Grubu'ndaki ikinci hafta mücadelesinde İngiltere, yüzde 90 top hakimiyetiyle oynadığı maçta Gana duvarını aşamadı. Harry Kane ve arkadaşları Gana kalecisi Asare'yi geçemedi.

Maçın başından sonuna dek tek kale oynayan İngiltere, aradığı golü bir türlü bulamadı. Yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyen, kaleci Asare ve direklere takılan İngilizler, golsüz beraberlikten sonra grupta puanını 4 yaptı. Gana da 4 puana ulaştı.

Maçtan önce Ganalı bir büyücü İngilizlerin golcüsü Harry Kane büyü yaptığını belirterek gol atamayacağını ileri sürmüştü. Büyücünün dediği gerçek oldu.



Gruptaki diğer maçta Hırvatistan Panama'yı tek golle yenerek 3 puan aldı.

İNGİLTERE-GANA: 0-0

Stat: Boston

Hakemler: Said Martinez, Walter Lopez, Christian Ramirez Soto (Honduras)

İngiltere: Pickford, James, Konsa, Guehi, Spence (Dk. 66 O'Reilly), Anderson (Dk. 73 Eze), Rice, Madueke (Dk.83 Rashford), Bellingham (Dk. 73 Rogers), Gordon (Dk. 64 Saka), Kane

Gana: Asare, Senaya (Dk. 87 Oppong), Adjetey, Opoku, Mensah, Yirenkyi, Partey, Sibo, Semenyo, Williams (Dk. 66 Fatawu), Ayew (Dk. 67 Adu) (Dk. 90+6 Baba)

Sarı kartlar: Dk. 41 Rice (İngiltere), Dk. 60 Williams (Gana)