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Halk TV Spor Büyü yapılan Harry Kane ve arkadaşları duvara çarptı: Ummadık taş baş yardı!

Büyü yapılan Harry Kane ve arkadaşları duvara çarptı: Ummadık taş baş yardı!

2026 Dünya Kupası'nda ummadık taş baş yardı. İngiltere yüzde 90 topa sahip olduğu maçta Gana duvarına çarptı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Büyü yapılan Harry Kane ve arkadaşları duvara çarptı: Ummadık taş baş yardı!

2026 FIFA Dünya Kupası'nda sürpriz bir sonuç daha geldi.
L Grubu'ndaki ikinci hafta mücadelesinde İngiltere, yüzde 90 top hakimiyetiyle oynadığı maçta Gana duvarını aşamadı. Harry Kane ve arkadaşları Gana kalecisi Asare'yi geçemedi.
Maçın başından sonuna dek tek kale oynayan İngiltere, aradığı golü bir türlü bulamadı. Yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyen, kaleci Asare ve direklere takılan İngilizler, golsüz beraberlikten sonra grupta puanını 4 yaptı. Gana da 4 puana ulaştı.

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Maçtan önce Ganalı bir büyücü İngilizlerin golcüsü Harry Kane büyü yaptığını belirterek gol atamayacağını ileri sürmüştü. Büyücünün dediği gerçek oldu.

Büyü yapılan Harry Kane ve arkadaşları duvara çarptı: Ummadık taş baş yardı! - Resim : 2
Gruptaki diğer maçta Hırvatistan Panama'yı tek golle yenerek 3 puan aldı.

İNGİLTERE-GANA: 0-0

Stat: Boston
Hakemler: Said Martinez, Walter Lopez, Christian Ramirez Soto (Honduras)
İngiltere: Pickford, James, Konsa, Guehi, Spence (Dk. 66 O'Reilly), Anderson (Dk. 73 Eze), Rice, Madueke (Dk.83 Rashford), Bellingham (Dk. 73 Rogers), Gordon (Dk. 64 Saka), Kane
Gana: Asare, Senaya (Dk. 87 Oppong), Adjetey, Opoku, Mensah, Yirenkyi, Partey, Sibo, Semenyo, Williams (Dk. 66 Fatawu), Ayew (Dk. 67 Adu) (Dk. 90+6 Baba)
Sarı kartlar: Dk. 41 Rice (İngiltere), Dk. 60 Williams (Gana)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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