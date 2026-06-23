Ronaldo tarih yazdı: Portekiz fark attı
Dünya Kupası'nda Portekiz, Özbekistan'ı 5 golle geçti. Maçta 2 gol atan Cristiano Ronaldo, 6 farklı Dünya Kupası'nda gol atan tek futbolcu oldu.
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda Portekiz ile Özbekistan karşı karşıya geldi. Houston Stadyumu'nda oynanan mücadelede Portekiz sahadan 5-0'lık skorla galip ayrıldı.
Portekiz'e galibiyeti getiren golleri 6 ve 39'da Cristiano Ronaldo, 17'de Nuno Mendes, 60'da Nematov (KK) 87'de ise Rafael Leao kaydetti.
RONALDO TARİH YAZDI
41 yaşındaki Cristiano Ronaldo, 6 farklı Dünya Kupası'nda gol kaydetmeyi başaran ilk futbolcu oldu.
PORTEKİZ MAÇ FAZLASIYLA LİDERLİK KOLTUĞUNA OTURDU
Bu sonuçla birlikte 4 puana ulaşan Portekiz liderliğe oturdu. Henüz puanı bulunmayan Özbekistan ise son sırada yer aldı.
FİKSTÜR
Son hafta maçlarında Portekiz ile Kolombiya karşılaşacak. Özbekistan'ın rakibi ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti olacak.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi