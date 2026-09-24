Bursaspor'da yerden yere vuruluyordu: Milli takımda kahraman oldu

Yeşil-beyazlı ekipte forma giydiği süre boyunca beklentilerin altında kalan ve eleştirilerin odak noktası olan Bayramov, ülkesinin Tacikistan ile oynadığı hazırlık mücadelesinde adeta küllerinden doğdu.

Azerbaycan’ın 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmada galibiyeti getiren isim Bursasporlu oyuncu oldu.

58'İNCİ DAKİKADA SAHNEYE ÇIKTI

Azerbaycan'nın Qarabağ takımından Bursaspor'a transfer olan sol kanat oyuncusu, milli maçta ortaya koyduğu etkili futbolu bir de golle süsledi.

Karşılaşmanın 58. dakikasında rakip fileleri havalandıran Bayramov, ülkesine kritik bir hazırlık maçı galibiyeti kazandırdı.

Milli takım kampında sergilediği bu istekli ve skorer oyunun ardından, Azerbaycanlı futbolcunun Bursaspor'da yükselen bir form grafiğiyle dönmesi bekleniyor

YEŞİL-BEYAZLILAR'DA 8 MAÇIN 7'SİNDE SÜRE BULDU

Azerbaycanlı sol kanat oyuncusu, yeşil-beyazlı formayla çıktığı 7 maçta hiç skor katkısı veremedi ve eleştirilerin kaynağı haline geldi.