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Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu

Teknik direktör Uğur Uçar'la sürpriz bir şekilde yollarını ayıran Çorum FK, kararını verdi. Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu

Çorum FK, takımı TFF 1. Lig'den Süper Lig'e çıkarak teknik direktör Uğur Uçar'la sürpriz bir şekilde yollarını ayırdı. Çorum FK'ya sürpriz isim. Yeni teknik direktörü belli oldu.

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Çorum FK, son olarak Gaziantep FK'yı çalıştıran teknik direktör Burak Yılmaz'la anlaştı.
Çorum Hakimiyet'teki habere göre anlaşmanın 3 yıllık olduğu belirtildi.

BURAK YILMAZ'IN YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

Son olarak Gaziantep FK'yı çalıştıran Burak Yılmaz'ın da yeni takımı belli oldu. Burak Yılmaz, Gaziantep FK'nın 13 Nisan 2026'da Çaykur Rizespor'a 2-1 yenildiği maçtan sonra “Ben istifa ediyorum bugün. Bıktım çünkü. Burada bir adaletsizlik var. Burada bir terbiyesizlik var. Burada bir hak yeme var. Bunu bir tek ben söyleyebiliyorum” ifadelerini kullandıktan sonra görevinden ayrılmıştı.
Beşiktaş'ta kısa bir süre çalışan 41 yaşındaki Burak Yılmaz, Süper Lig'de Kayserispor, Kasımpaşa ve Gaziantep FK'yı çalıştırmıştı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Çorum FK Burak Yılmaz
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