Bülent Yıldırım: Hakem baştan sona sınıfta kaldı

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile golsüz berabere kaldı.

Eski hakemler Aleks Taşçıoğlu, Bülent Yıldırım ve Seçim Demirel, beIN Trio programında mücadelenin tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.

VEDAT MURIQI VE ABENA'NIN POZİSYONU

Aleks Taşçıoğlu: Hakemin önceliği sarı kart olduğunu düşünmüyorum. Çatışmalar devam ediyor. İrfan Can ve Arda arasında da itişmeler devam etti. Mehmet Türkmen'in sarı kartı hala elinde. Bence İrfan Can ve Arda'ya gösterilen kartlar doğru. Kartlar doğru. Sadece hakemin erken kart çıkardığını düşünüyorum. Vedat ve Abena'ya sırtını dönüyor döndüğü sırada da Abena'nın riskli hareketini kaçırıyor. Sarı kartlar doğru ama öncelikler yanlış.

Bülent Yıldırım: Hakemin kartı eline erken alması yanlış. Çok kötü sahneler bunlar. Elinizle kartla ortalıkta dolaşıyorsunuz. Hoş bir görüntü değil. Abena'nın savurduğu ayakta eğer ki yaptığı müdahaleyi 1-2 milisaniye önce yapsa, kırmızı olurdu. Ancak herhangi bir şiddetli hareket söz konusu değil. Bu alanın yönetiminde hakem baştan sona sınıfta kaldı.

OĞUZ AYDIN'IN SARI KART GÖRDÜĞÜ POZİSYON

Aleks Taşçıoğlu: Maçın sonu, gerginlik yüksek, adrenalin yüksek. Oğuz Aydın'ın elinden tutup herhangi bir çekme hareketi yok. Oğuz Aydın'dan el ele bir temas var, belki sırtında da olabilir, ayaklarda da göremiyorum. Omuzlardan kavrayıp çevirme de yok. Faul kararına katılmıyorum ama sonrasında Oğuz Aydın kontrollü olmalıydı. Sarı kart kararında sıkıntı yok.

Bülent Yıldırım: Oğuz bağırınca hakem rahatsız oldu ama ona gizli bir tepki verdi. Ben seni muhatap almıyorum diyor çevresinden dolanarak. Oyuncuyla göz teması kurmalısınız. Hakem burayı tekrar değerlendirsin.

Seçim Demirel: Burası için faul görmüyorum, ihlal gerektiren bir müdahale yok. Tepkisine karşı sarı kart göstermesi doğru, sarı kart gösteriş şekli hoş değil. Oyuncunun yüzüne bakmadan, ukala demek çok mu kaba olur bilmiyorum ama kullandığı beden dili hoş değildi.