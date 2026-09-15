Beşiktaş'a müjdeli haber geldi: TFF açıkladı

Yeni sezona iyi bir başlangıç yapan ve 2. sıraya yerleşen Beşiktaş'a müjdeli haber geldi.

TFF'nin resmi internet sitesinden resmen açıklandı.

2 OYUNCU MİLLİ TAKIMDA

Beşiktaş Futbol Akademisi'nin 16 yaşındaki oyuncuları Yiğit Kabaktaş ile Efe Pırasoğlu, U17 Milli Takımı'nın Hırvatistan'da katılacağı turnuvanın aday kadrosuna çağrıldı.

Ay-yıldızlı ekip, 26 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında Hırvatistan'da düzenlenecek Uluslararası Dostluk Turnuvası'nda mücadele edecek. Turnuvanın aday kadrosunda Yiğit Kabaktaş orta saha, Efe Pırasoğlu ise forvet oyuncuları arasında yer aldı.

İKİSİ DE 16 YAŞINDA

12 Ocak 2010 doğumlu Yiğit Kabaktaş, orta sahanın hücuma dönük bölgelerinde ve sağ kanatta görev yapabilen, Beşiktaş altyapısının gelecek adına umut bağladığı isimler arasında yer alıyor. 22 Nisan 2010 doğumlu Efe Pırasoğlu ise santrfor pozisyonunda forma giyiyor ve ceza sahası içindeki etkinliği ile gol vuruşlarıyla öne çıkıyor.

TELKİ CUP'TA GOL VE ASİSTLE DİKKAT ÇEKTİLER

İki Beşiktaşlı futbolcu, U17 Millî Takımı'nın ağustos ayında Macaristan'da kazandığı Telki Cup'ta da görev aldı. Türkiye'nin Macaristan'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın 3. dakikasında Efe Pırasoğlu, Yiğit Kabaktaş'ın asistiyle topu ağlara gönderdi.

ŞAMPİYONLUK MAÇINDA İKİSİ DE GOL ATTI

U17 Milli Takımı'nın Suudi Arabistan'ı 4-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştığı final karşılaşmasında iki Beşiktaşlı oyuncu da gol sevinci yaşadı. Efe Pırasoğlu 50. dakikada, Yiğit Kabaktaş ise 66. dakikada fileleri havalandırdı.

Böylece Efe Pırasoğlu turnuvayı 2 golle, Yiğit Kabaktaş ise 1 gol ve 1 asistle tamamladı.

İLK RAKİP İTALYA

U17 Millî Takımı, Hırvatistan'da düzenlenecek yeni turnuvada İtalya, Ukrayna ve Güney Kore ile karşılaşacak. Ay-yıldızlıların maç programı şöyle: 26 Eylül'de İtalya-Türkiye, 29 Eylül'de Ukrayna-Türkiye ve 2 Ekim'de Türkiye-Güney Kore.